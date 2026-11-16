Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tổ dân phố Đường 9, phường Đông Hà

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: M.T

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh.

Tiếp đó, đại biểu HĐND phường Đông Hà trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; hoạt động của HĐND phường trong thời gian qua; giải trình kiến nghị của cử tri trong những cuộc tiếp xúc cử tri trước đây; thông tin về chương trình kỳ họp HĐND phường sắp tới.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri tổ dân phố Đường 9, phường Đông Hà kiến nghị cần quan tâm đến vấn đề xây dựng quy hoạch đồng bộ trên địa bàn phường đô thị, nhất là giải quyết các quy hoạch "treo" lâu năm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; một số nội dung liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân tổ dân phố Đường 9, như: Bảo đảm vệ sinh môi trường từ các công ty, xưởng cơ khí đóng chân trên địa bàn, mở rộng đường giao thông nội khu, đầu tư hệ thống kè chống xói lở ven sông Hiếu,...

Sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương đã trao đổi, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền.

Cử tri tổ dân phố Đường 9, phường Đông Hà phát biểu ý kiến - Ảnh: M.T

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị người dân địa phương tích cực ủng hộ, đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn phường; xây dựng mở rộng khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt công tác "đền ơn đáp nghĩa", tạo cảnh quan đồng bộ gắn với xây dựng quy hoạch đô thị.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định: Tỉnh đang triển khai xây dựng đồ án quy hoạch chung đô thị 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà gắn với liên kết vùng, hệ thống đường sắt, sân bay, cảng biển, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trước nhiệm vụ đó, sự đồng lòng, đồng sức của người dân trên địa bàn là yếu tố quan trọng để tạo động lực cho các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ này trong giai đoạn những năm tiếp theo.