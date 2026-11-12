Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

* Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Phan Thanh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lệ Thủy; Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ngô Nữ Quỳnh Trang, Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đã TXCT các xã Lệ Thủy, Trường Phú và Lệ Ninh.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: K.H

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 10 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.

Cử tri xã Lệ Thủy kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với thương binh; tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục, giấy tờ đất đai. Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh phản ánh tuyến đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và học sinh. Tuyến đường này đi qua 4 thôn, kết nối 5 trường học, do đó cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thuận lợi cho việc đi lại và học tập.

Cử tri xã Trường Phú kiến nghị quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri - Ảnh: K.H

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị còn lại, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Kim Hoa

* Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Phan Trần Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh; Phan Thanh Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Nguyên Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Thuận đã TXCT tại xã Nam Trạch.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri - Ảnh: Thùy Trang

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, đề nghị quan tâm đẩy nhanh việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, bản dôi dư sau sáp nhập; đầu tư nâng cấp trang thiết bị, bổ sung nhân lực cho trạm y tế cơ sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Thùy Trang

Đối với lĩnh vực kinh tế biển, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm và có giải pháp hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề phù hợp, tạo sinh kế ổn định trong bối cảnh việc đóng mới tàu cá công suất lớn để vươn khơi, bám biển đang gặp nhiều khó khăn do vướng các quy định về cấp phép.

Cử tri xã Nam Trạch phát biểu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đại diện địa phương, các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải trình và làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Các kiến nghị còn lại được tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp và gửi đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Thùy Trang

* Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Trương Thị Phương Lan, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Trần Nhật Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Linh đã TXCT tại xã Tân Mỹ.

Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã tham dự hội nghị - Ảnh: L.T

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026; thông báo thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Tiếp đó, đại biểu HĐND xã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; hoạt động của HĐND xã Tân Mỹ trong thời gian qua; giải trình kiến nghị của cử tri trong những cuộc tiếp xúc cử tri trước đây; thông tin về chương trình kỳ họp HĐND xã sắp tới.

Cử tri xã Tân Mỹ tham gia phát biểu ý kiến - Ảnh: L.T

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Mỹ kiến nghị một số nội dung, như: Cần làm rõ, khắc phục những bất cập trong công tác dạy và học; có giải pháp ngăn chặn tình trạng phá hoại các hồ thủy lợi trên địa bàn; quan tâm chế độ hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách ở thôn, bản; có chính sách hỗ trợ xây dựng lăng mộ cho cán bộ lão thành cách mạng; trang cấp thiết bị cho địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Đại diện lãnh đạo xã Tân Mỹ và đại biểu HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Những kiến nghị vượt thẩm quyền tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Lệ Thủy

* Tổ đại biểu số 16, gồm các đại biểu: Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Dương Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch đã TXCT tại các xã Nam Gianh, Nam Ba Đồn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: L.H

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua và bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh.

Cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi tiếp xúc - Ảnh: L.H

Đồng thời tham gia các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam; đầu tư sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn; đầu tư kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi; vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường…

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri - Ảnh: L.H

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền các địa phương đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng tiếp thu, ghi nhận những ý kiến phát biểu với tinh thần xây dựng cao của cử tri trên địa bàn hai xã, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề khác, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.