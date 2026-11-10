Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

* Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Lê Nguyễn Hải Dương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Dương Viết Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thủy đã tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Cơ.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Cơ - Ảnh: Đ.V

Tham dự buổi tiếp xúc, cử tri xã Triệu Cơ đã nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và một số kết quả kinh tế-xã hội nổi bật của tỉnh trong 10 tháng năm 2026.

Cử tri đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua và vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tích cực trên các lĩnh vực tỉnh đã đạt được, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm đã được tháo gỡ các "điểm nghẽn" và đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh đó, cử tri xã Triệu Cơ đã đề đạt một số ý kiến, kiến nghị, như: Giá đầu ra nông sản hiện nay thấp hơn so với giá đầu vào của các loại vật tư nông nghiệp, do vậy, nông dân mong muốn được hỗ trợ; tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao năng lực, trình độ cán bộ cấp thôn, hợp tác xã; đầu tư khơi thông tình trạng bồi lắng sông Vĩnh Định để phục vụ sản xuất nông nghiệp; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với những người tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia, Lào; chế độ bảo hiểm xã hội đối với chức vụ trưởng thôn.

Cử tri cũng kiến nghị cần xem xét, xử lý tình trạng dây mạng internet, cáp quang treo chằng chịt tại một số tuyến đường nông thôn vừa nguy hiểm vừa mất mỹ quan; đẩy mạnh thu hút các nhà máy, xí nghiệp để phát triển kinh tế và tạo việc làm cho lao động địa phương…

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh: Đ.V

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và đại biểu HĐND tỉnh đã trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đức Việt

* Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Phan Trần Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Phan Thanh Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Nguyên Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các phường Đồng Sơn, Đồng Thuận.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: B.N

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026 và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước. Đồng thời, thông báo thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: B.N

Cử tri các phường Đồng Thuận, Đồng Sơn cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Trong đó, đề nghị quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công; xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, cử tri phường Đồng Sơn cũng kiến nghị tăng cường phân cấp nguồn ngân sách, tạo điều kiện để địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; đồng thời có giải pháp bảo vệ nguồn nước sạch tại hồ Phú Vinh, phường Đồng Sơn.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị còn lại, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Bảo Nhi - Trần Hoà

* Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Đỗ Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Đặng Mai Nhi, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Trần Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cam Lộ.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX và báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: T.P

Phát biểu, đề xuất tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Cam Lộ bày tỏ lo ngại trước nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi trên địa bàn. Do đó, đề nghị chính quyền các cấp quan tâm, sớm có phương án xử lý. Phản ánh về vấn đề xe quá tải chạy vào tuyến đường trong khu dân cư, gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, cử tri xã Cam Lộ mong muốn tổ đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên. Đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, có giải pháp phân luồng giao thông phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Cử tri cũng nêu kiến nghị về các nội dung liên quan đến dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ-Bản Chùa; vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi ở cơ sở...

Cử tri xã Cam Lộ phát biểu tại buổi tiếp xúc - Ảnh: T.P

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đại diện địa phương, các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu và kiến nghị đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.