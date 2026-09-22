Sáng 22-9, Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các đại biểu: Võ Nam Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ninh Hòa; Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa; Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, kiêm Trưởng ban Công đoàn Khu Công nghiệp tiếp xúc cử tri phường Ninh Hòa trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Ninh Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Đông đảo cử tri tham gia buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Ninh Hòa nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Đại biểu HĐND tỉnh trao đổi, trả lời một số kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Ninh Hòa kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét, có chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố (thuộc diện không được hưởng hoặc chưa được xem xét hưởng theo chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 154/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế). Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư nâng cấp, gia cố các đoạn đê sông bị hư hỏng, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ đời sống, sản xuất của người dân; đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh trả lời tại buổi tiếp xúc. Một số kiến nghị được tổ đại biểu tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.