Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Nam Nha Trang

Sáng 22-9, Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các đại biểu: Nguyễn Như Hoa - Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang; Ngô Trí Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang tiếp xúc cử tri phường Nam Nha Trang trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nam Nha Trang gửi đến Kỳ họp thứ 2; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Nam Nha Trang kiến nghị chính quyền quan tâm rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão; sớm đấu nối đường số 20 vào đường Võ Nguyên Giáp; mở rộng đường vào Tổ dân phố Đất Lành; tăng cường lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự ban đêm; tiếp tục tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính... và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang và đại biểu HĐND tỉnh đã làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Tổ đại biểu số 9 sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.