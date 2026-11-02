Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Hội nghị tiếp xúc cử tri 3 xã được tổ chức tại xã Vạn Xuân.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và định hướng phát triển năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Cử tri xã Thắng Lộc kiến nghị.

Trong đó, cử tri xã Thắng Lộc kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi rác tập trung; đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 519B; quan tâm chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ thôn; cải tạo hệ thống điện lưới và có cơ chế đủ mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn miền núi, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cử tri xã Xuân Chinh kiến nghị.

Cử tri xã Xuân Chinh kiến nghị nâng cấp, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị xuống cấp; đầu tư thêm trạm biến áp, hệ thống điện tại các thôn và xây dựng nhà văn hóa cộng đồng sau sáp nhập thôn.

Cử tri xã Vạn Xuân kiến nghị.

Cử tri xã Vạn Xuân đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, bảo vệ đất sản xuất và an toàn cho người dân; sớm đầu tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh 519, 519B và công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa bão. Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh phân cấp nguồn thu thuế tài nguyên nước, bổ sung biên chế cho cơ quan Ủy ban MTTQ xã, nâng chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và quan tâm đầu tư bổ sung trụ sở làm việc, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp...

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri; đồng thời nhấn mạnh, các kiến nghị về hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, chính sách đối với cán bộ cơ sở và điều kiện hoạt động của chính quyền cấp xã đều là những vấn đề thiết thực, cần được quan tâm giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển cho các địa phương miền núi.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các địa phương chủ động rà soát, phân loại rõ từng nhóm vấn đề, xác định những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp thôn và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là những bất cập về cơ sở vật chất, biên chế, chế độ chính sách và nguồn lực đầu tư.

Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đại biểu cũng lưu ý các địa phương cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, bảo đảm các ý kiến được tiếp thu, xử lý thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.