Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Trung Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh

Sáng 21-9, tại UBND xã Trung Khánh Vĩnh, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Mấu Văn Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri 2 xã Trung Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến của cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp thứ 2, cùng tổng quan kết quả các kỳ họp vừa qua; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu những tháng cuối năm.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri 2 xã kiến nghị một số vấn đề như: Cần quan tâm, đầu tư trạm bơm cung cấp nước phục vụ khu sản xuất tại thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh; nâng cấp tuyến đường kết nối xã Trung Khánh Vĩnh với xã Bắc Khánh Vĩnh; đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng dọc một số tuyến đường trên địa bàn; sửa chữa mặt đường một số đoạn tuyến bị xuống cấp để tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân; sớm triển khai tổ chức ăn bán trú tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đăng ký học, thi giấy phép lái xe hạng A1…

Lãnh đạo xã Bắc Khánh Vĩnh giải đáp các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo 2 xã đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.