Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

* Tại xã Thành Công, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh (tổ đại biểu số 2) thông tin tới cử tri kết quả từ kỳ họp thứ Sáu đến kỳ họp thứ Mười của HĐND tỉnh khóa XV; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thành Công.

Tại Hội nghị, cử tri xã Thành Công đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trên địa bàn; sửa chữa nhà văn hóa xóm, nâng cấp đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; sớm bố trí tái định cư, chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Một số ý kiến đề nghị tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; hỗ trợ máy tính cho các xóm phục vụ chuyển đổi số.

* Tại xã Phong Quang, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến đường giao thông đô thị, nông thôn và hạ tầng Cụm công nghiệp Phiêng My, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu HDNĐ tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phong Quang.

Cử tri cũng kiến nghị rà soát quy hoạch tuyến đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng với quy hoạch phát triển du lịch hồ Nặm Cắt, bố trí địa điểm xây dựng nghĩa trang; đầu tư hệ thống điện, đường tại khu vực Phặc Tràng và các tuyến đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất, khai thác, vận chuyển lâm sản.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Một số nội dung khác được tổ đại biểu tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.