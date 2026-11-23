Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Giàng.

*Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên Tổ đại biểu số 7, tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Giàng.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Tổ đại biểu thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cử tri bày tỏ sự đồng thuận, phấn khởi trước những kết quả đạt được, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và công tác quản lý ở cơ sở.

Tổng cộng có 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào một số nội dung như: Quan tâm hỗ trợ các hộ thuộc diện di dời để thực hiện Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng ổn định cuộc sống, có sinh kế bền vững; sớm hoàn thiện hạ tầng điện, nước tại các khu tái định cư và có giải pháp đào tạo, giới thiệu việc làm cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại thôn Nà Cù; đầu tư xây dựng kè giữ đất, nâng cấp hệ thống kênh mương, đập dẫn nước phục vụ sản xuất.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Các vấn đề khác được kiến nghị gồm cải thiện hạ tầng giao thông, hệ thống điện, cơ sở vật chất nhà văn hóa; đơn giản hóa thủ tục cấp đất và thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị cần xem xét, giải quyết ở cấp tỉnh và các cơ quan chức năng được Tổ đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri. Đồng chí đề nghị xã Cẩm Giàng và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, xem xét giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò giám sát, theo dõi kết quả giải quyết, bảo đảm các ý kiến chính đáng của cử tri được quan tâm, giải quyết kịp thời.

*Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri xã Trần Phú.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Trần Phú.

Tại Hội nghị, cử tri xã Trần Phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, trong đó đề nghị xem xét dừng dự án xây dựng trại chăn nuôi lợn do lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Sau sáp nhập các trường học, một số học sinh ở các thôn phải đi học xa, có nơi khoảng 13km, vì vậy cử tri đề nghị đầu tư xây dựng phòng bán trú để tạo điều kiện thuận lợi cho các em.

Cử tri cũng phản ánh một số công trình kênh mương đã xuống cấp cần được quan tâm sửa chữa, nâng cấp nhằm bảo đảm nước phục vụ sản xuất.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa thay mặt Tổ đại biểu đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri sát với thực tiễn, phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong đời sống và quá trình phát triển tại địa phương.

Đồng chí khẳng định, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

*Tại phường Gia Sàng, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin kết quả các kỳ họp và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Gia Sàng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Gia Sàng đã nêu một số ý kiến, kiến nghị gửi tới cấp, ngành chức năng. Trong đó, cử tri kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án cải tạo tuyến đường thanh niên xung phong...

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Đại diện lãnh đạo phường Gia Sàng và các cơ quan liên quan của phường đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của cử tri; đồng thời khẳng định, các ý kiến, kiến nghị chưa được giải đáp, làm rõ tại Hội nghị sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí đề nghị địa phương chủ động thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.