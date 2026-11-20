* Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp xúc cử tri xã Văn Lăng.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đồng chí Đỗ Đức Công phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Văn Lăng.

Cử tri xã Văn Lăng kiến nghị tỉnh và địa phương hỗ trợ máy tính xách tay phục vụ công tác chuyển đổi số; tăng mức phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách cấp xóm; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đường điện tại một số xóm.

Cử tri cũng đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, tăng kinh phí khám sức khỏe cho nhân dân và bổ sung tiền ăn bán trú cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Văn Lăng.

Cử tri xã Văn Lăng nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình. Những nội dung khác được Tổ đại biểu tổng hợp, chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

* Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên, gồm các đại biểu: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã; Đào Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Thành, tiếp xúc cử tri xã Phúc Lộc.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phúc Lộc.

Sau khi nghe các báo cáo tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phúc Lộc nêu ý kiến, kiến nghị gửi đến Tổ đại biểu, tập trung vào một số nội dung như: Đề nghị nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn; bố trí nguồn kinh phí để xây dựng nhà văn hóa các thôn, vì sau khi sáp nhập nhà văn hóa hiện nay không còn phù hợp.

Cử tri xã Phúc Lộc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng đề nghị Nhà nước sớm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Dự án ổn định dân cư thôn Phúc Minh, bởi hiện nay nhiều hộ dân đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Tuyến ĐT253 đoạn qua xã Phúc Lộc mặc dù được nâng cấp, sửa chữa thường xuyên nhưng hư hỏng nhanh, cần có giải pháp khắc phục mang tính lâu dài, tránh lãng phí. Cử tri cũng đề nghị cung cấp máy tính cho cán bộ cấp thôn để thực hiện số hóa trên môi trường điện tử...

Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND xã Phúc Lộc trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Một số nội dung được Tổ đại biểu tiếp thu, chuyển tải đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trần Thị Lộc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Thị Lộc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp đầy đủ, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.