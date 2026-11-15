Đại biểu HĐND tỉnh tập huấn sử dụng phần mềm 'Kỳ họp không giấy' (Q-Cabinet)

Tham dự hội nghị có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức nhấn mạnh, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử là giải pháp đột phá nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Việc ứng dụng hệ thống "Kỳ họp không giấy" sẽ giúp các đại biểu tiếp cận hệ thống tài liệu, văn kiện kỳ họp một cách nhanh chóng, bảo mật, đầy đủ và trực quan ngay trên thiết bị thông minh. Tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ trong kỳ họp; tận dụng sự hỗ trợ của các công cụ thông minh để nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, thẩm tra và quyết định các nội dung trình tại kỳ họp.

Đồng chí đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu và thực hành trực tiếp ngay trên thiết bị iPad được cấp; nhanh chóng làm chủ phần mềm, khai thác hiệu quả các tính năng của hệ thống Q-Cabinet, góp phần quan trọng vào thành công của các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về hệ thống Q-cabinet; hướng dẫn thiết lập ban đầu; khai thác các tính năng như quản lý lịch họp và chương trình họp, tra cứu văn kiện, tài liệu kỳ họp, sử dụng trợ lý ảo AI và công cụ đọc tài liệu thông minh; hướng dẫn các nghiệp vụ tương tác tại kỳ họp. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thực hành trực tiếp trên máy tính, từng bước tiếp cận quy trình vận hành và xử lý công việc trên hệ thống.

Các đại biểu thao tác sử dụng hệ thống Q-Cabinet.

Việc thực hiện chủ trương “Kỳ họp không giấy” sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian in ấn tài liệu, giảm tải cho công tác chuẩn bị; đồng thời thuận tiện hơn trong việc gửi các loại văn bản phục vụ kỳ họp cho các đại biểu. Hệ thống phần mềm "Kỳ họp không giấy" và các thiết bị công nghệ thông tin chuyên dụng sẽ được triển khai đưa vào thực hiện tại Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 16/11/2026.