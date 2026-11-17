Chiều 17/11, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Hạnh Phúc, kết hợp trực tuyến với cử tri các xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Tà Xi Láng, Liên Sơn và các phường Cầu Thia, Trung Tâm, Nghĩa Lộ.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hạnh Phúc.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5, và đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh.

Tổ đại biểu thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm và kết quả giải quyết các kiến nghị liên quan đến địa phương mà cử tri đã gửi đến kỳ họp giữa năm 2026 và các kỳ họp trước đó.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh .

Cử tri nêu 5 ý kiến, kiến nghị, trong đó đề nghị tăng phụ cấp đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn và các chức danh chi hội trưởng, xem xét phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch HĐND và trưởng các ban của HĐND cấp xã. Cử tri cũng đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất đối với các dự án, khu đất có UBND cấp xã tham gia giải phóng mặt bằng.

Cử tri nêu kiến nghị tại hội nghị.

Các kiến nghị khác tập trung vào việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với một số chức danh lãnh đạo cấp xã, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phụ cấp cho viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã và người làm công tác Hội Người cao tuổi, hỗ trợ nhà ở cho viên chức công tác xa nhà.

ĐC Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Phúc phát biểu, làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tổ đại biểu giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị, đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị còn lại để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

* Tổ đại biểu số 3 tiếp xúc cử tri 6 xã khu vực Lục Yên

Chiều 17/11, tại xã Phúc Lợi, Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Lục Yên, Lâm Thượng, Mường Lai, Tân Lĩnh, Khánh Hòa và Phúc Lợi. Đồng chí Đinh Khắc Yên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lục Yên, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3, và đồng chí Ngô Việt Hưng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tổ đại biểu thông tin đến cử tri về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri xã Khánh Hòa đề nghị có cơ chế hỗ trợ, chế độ phụ cấp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, hướng dẫn cụ thể về thăng hạng chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp ngạch, bậc lương. Cử tri cũng kiến nghị bố trí kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và dịch vụ nông nghiệp tại cơ sở.

Cử tri các xã nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Lâm Thượng đề nghị người hoạt động không chuyên trách ở thôn khi kiêm nhiệm công tác Mặt trận được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm, đồng thời kiến nghị bố trí vốn xây dựng tuyến đường kết nối xã Lâm Thượng với xã Tiên Yên.

Cử tri xã Phúc Lợi đề nghị tỉnh hướng dẫn việc xếp ngạch chuyên viên chính theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Cử tri cũng phản ánh tình trạng ổ gà, trồi lún tại 4 đoạn trên quốc lộ 70 qua địa bàn, kiến nghị kiểm tra và sớm sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng chí Đinh Khắc Yên - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu, ông Đinh Khắc Yên trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các kiến nghị để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

* Tổ đại biểu số 16 tiếp xúc cử tri 4 xã tại Võ Lao

Sáng 17/11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Võ Lao, Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Võ Lao tổ chức tiếp xúc cử tri các xã Võ Lao, Văn Bàn, Khánh Yên và Chiềng Ken. Dự hội nghị có đồng chí Lã Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, và bà Bàn Thị Diện - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Võ Lao.

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12. Đại biểu cũng thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến địa phương tại kỳ họp giữa năm 2026 và các kỳ họp trước đó.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đại diện UBND xã trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.