Đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri

Ngày 10/11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri Phường Lý Văn Lâm, xã Tân Thuận và xã Sông Đốc trước kỳ họp cuối năm 2026.

* Buổi tiếp xúc cử tri tại Phường Lý Văn Lâm có sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ cùng các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương và hơn 60 cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ (giữa) và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Lý Văn Lâm.

Các ý kiến của cử tri Phường Lý Văn Lâm liên quan đến hạ tầng đô thị, chính sách người có công, phụ cấp cho lực lượng không chuyên trách ở ấp, khóm,…

Trong đó, cử tri cho rằng nhiều khu đất thu hồi để triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư nhưng chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí, kiến nghị cho người dân tạm thời sử dụng để tăng gia sản xuất.

Cử tri Nguyễn Thanh Sang (ấp Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm) kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho lực lượng không chuyên trách ở ấp, khóm.

Chủ tịch UBND Phường Lý Văn Lâm Đặng Văn Vẹn giải đáp một số kiến nghị của cử tri.

Trước kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND Phường Lý Văn Lâm Đặng Văn Vẹn cho biết: Trừ Khu đô thị Tài Lộc, 5 khu đô thị còn lại chưa bàn giao về địa phương quản lý nên phường chưa thể tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng.

Thời gian qua, phường đã tập trung phát triển hạ tầng, tuy nhiên chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Để nâng cấp các tuyến giao thông bị ngập úng, xuống cấp, cần tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ ghi nhận ý kiến của cử tri Phường Lý Văn Lâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ ghi nhận các ý kiến để kiến nghị UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư, sớm có giải pháp khắc phục triệt để việc chậm triển khai dự án; đồng thời mong muốn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

* Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Thuận.

Đại biểu Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gành Hào, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh, trao đổi xung quanh kiến nghị của cử tri xã Tân Thuận về chế độ đối với người hoạt động ở ấp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Thuận kiến nghị xem xét điều chỉnh chế độ phụ cấp cho cấp phó ở ấp, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi và hỗ trợ chính sách cho lực lượng ấp đội trưởng.

Cử tri Trương Thanh Sang (ấp Hiệp Bình, xã Tân Thuận) kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa kéo dài (đến ngày 9/11 học sinh mới nhận đủ), đề nghị ngành giáo dục có giải pháp hỗ trợ học sinh theo kịp chương trình học.

Đại biểu Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giải đáp ý kiến của cử tri xã Tân Thuận.

Giải đáp nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Ở bậc THCS có xảy ra tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa ở một số môn học. Ngành đã hướng dẫn sử dụng sách điện tử trong thời gian chờ sách bản giấy.

“Thời gian tới, Sở sẽ tổ chức kiểm tra chung toàn tỉnh đối với khối 5, 9 và 12 nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh, hạn chế tối đa tác động từ việc dạy thêm, học thêm”, ông Nguyễn Văn Nguyên cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý con em, không nên cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh quá sớm để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ; phối hợp chặt chẽ với nhà trường để phòng ngừa bạo lực học đường và tác hại của thuốc lá điện tử, bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ tại gia đình, nhà trường và ngoài xã hội.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời đề nghị xã Tân Thuận rà soát, chủ động quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển giáo dục tại địa phương.

* Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sông Đốc.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sông Đốc.

Cử tri xã Sông Đốc phản ánh những vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình.

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải toả để xây dựng lộ giao thông khu vực cầu Rạch Ruộng, theo cử tri, đây là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là các em học sinh.

Cử tri xã Sông Đốc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ quan tâm vấn đề thủ tục xuất, nhập cảng điện tử nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); giải pháp chống ngập do triều cường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự trên biển.

Chủ tịch UBND xã Sông Đốc Đỗ Văn Sử giải đáp các ý kiến cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền của xã.

Thay mặt Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt tiếp thu các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.