Đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

* Tổ đại biểu số 19 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường; Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã TXCT các xã: Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Đồng Lê, Tuyên Sơn, Tuyên Lâm và Minh Hóa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: H.N

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 10 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, việc thực hiện chế độ, chính sách và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm xây dựng chế độ phụ cấp phù hợp đối với cán bộ Hội Người cao tuổi cấp xã, tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm công tác, phát huy vai trò trong các phong trào tại cơ sở. Đồng thời, đề nghị có cơ chế hỗ trợ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ thôn, góp phần bảo đảm quyền lợi đối với những người đang trực tiếp tham gia công việc ở cộng đồng dân cư.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: H.N

Trên lĩnh vực kinh tế, một số cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế cấp phép khai thác khoáng sản phù hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cử tri đề xuất cần có cơ chế phân bổ một phần nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp về cho các xã, nhằm bổ sung kinh phí phục vụ hoạt động cộng đồng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, cần tăng cường các giải pháp giám sát, kiểm soát ô nhiễm tại các công trình, nhà máy, xí nghiệp, bảo đảm môi trường sống an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: H.N

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ngành đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị còn lại, tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận đầy đủ để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Hoài Nam

* Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Văn Ngọc Phong, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gio Linh đã TXCT xã Cồn Tiên.

Quang cảnh buổi tiếp xúc - Ảnh: Đ.V

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Cồn Tiên vui mừng và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trên các lĩnh vực thời gian qua, đặc biệt là sự chuyển động tích cực của các công trình, dự án.

Cử tri xã Cồn Tiên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Đ.V

Cử tri xã Cồn Tiên kiến nghị, đề xuất một số nội dung, như: Đại diện Trạm Y tế xã Cồn Tiên kiến nghị về việc biên chế, vị trí việc làm chưa bảo đảm, thiếu dược sĩ đại học để tham gia đấu thầu thuốc; xem xét hỗ trợ phần đóng bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở thôn; cần sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Gio An; tuyến đường 75 lên thôn Xuân Hòa và tuyến đường 76 đi thôn Gio Sơn xuống cấp nghiêm trọng, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông; mức hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án còn thấp…

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri - Ảnh: Đ.V

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trao đổi, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp để làm cơ sở đề xuất với cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đức Việt

* Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Vĩnh Quyền, Phó ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Hồ Thúy Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập đã TXCT xã A Dơi.

Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: L.O

Tại buổi tiếp xúc, trên tinh thần dân chủ và thẳng thắn, cử tri đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số vấn đề tại địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị sớm xem xét chế độ hỗ trợ chế độ cho học sinh hai thôn A Dơi Đớ và Xa Doan đang theo học tại Trường THPT A Túc; đồng thời tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất phục vụ phát triển giáo dục.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: L.O

Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm bố trí kinh phí hoạt động và chế độ hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác tại các chi hội, đoàn thể ở các thôn; bố trí kinh phí, tạo điều kiện để Trạm Y tế xã triển khai bệnh án điện tử; đồng thời xem xét, giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung cần tiếp tục xem xét, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.