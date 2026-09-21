Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Phước Hữu

Chiều 21-9, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm: Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Phạm Bảo Ngọc - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hữu trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả các kỳ họp vừa qua; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Phước Hữu bày tỏ phấn khởi khi nhiều kiến nghị tại các kỳ tiếp xúc trước được quan tâm giải quyết, nhất là các vấn đề về đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông.

Cử tri phản ánh giá lúa xuống thấp, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường đang triển khai, bảo đảm an toàn đi lại, nhất là trong mùa mưa bão; quan tâm kinh phí xây dựng trụ sở làm việc tại các thôn; xem xét, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn…

Đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.