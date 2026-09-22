Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Ninh Phước

Chiều 22-9, Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các đại biểu: Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Phạm Bảo Ngọc - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; La Thoại Như Trang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hữu tiếp xúc cử tri xã Ninh Phước trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Cử tri xã Ninh Phước kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, thoát nước trên địa bàn xã; đưa tuyến đường vành đai phía nam đoạn qua địa bàn xã vào kế hoạch đầu tư công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh xã Ninh Phước chuẩn bị được công nhận đô thị loại III và phấn đấu lên phường vào năm 2027.

Cử tri xã Ninh Phước nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động ở các thôn; sớm khảo sát, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước tại khu vực chợ Phú Quý và thôn Phú Quý 2 do thường xuyên xảy ra ngập cục bộ khi mưa lớn. Một số cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu dân cư Bầu Ấu đã sinh sống ổn định hơn 20 năm; tăng cường nạo vét, duy tu hệ thống thủy lợi; nghiên cứu định hướng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là đối với cây lúa…

Lãnh đạo xã Ninh Phước và đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung còn lại, Tổ đại biểu số 15 tiếp thu, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.