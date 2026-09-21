Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Mỹ Sơn

Chiều 21-9, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lê Vũ Chương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Mỹ Sơn trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri xã Mỹ Sơn kiến nghị nhiều vấn đề như: Một số trường hợp đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa bão năm 2025; đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đất công, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng không đúng quy định; việc điều tiết nguồn nước từ các hồ thủy lợi chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; đầu tư xây dựng cầu qua sông Dinh trên địa bàn xã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản giữa hai bên bờ. Bên cạnh đó, cử tri thôn Phú Thuận phản ánh công trình khắc phục thiệt hại do mưa bão tại khu vực bờ kè sông Dinh triển khai chậm. Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh thủ tục chuyển viện lên tuyến trên còn rườm rà, gây khó khăn cho người bệnh và gia đình...

Cử tri xã Mỹ Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh.

Đại diện xã Mỹ Sơn giải đáp nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã Mỹ Sơn và đại diện các cơ quan liên quan đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; thông tin hướng xử lý đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.