Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Khánh Vĩnh

Sáng 22-9, Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các đại biểu: Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Mấu Văn Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri xã Khánh Vĩnh trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Khánh Vĩnh. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri nội dung về kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ sau đợt tiếp xúc cử tri trước; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Ông Trần Anh Tuấn thông tin các nội dung đến cử tri. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Ông Mấu Văn Phi ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Cử tri xã Khánh Vĩnh kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính và đầu tư xây dựng cầu qua sông tại thôn Giang Mương; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc, xác định ranh giới đất tại thôn Giang Mương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Thác Ngựa; sớm đầu tư xây dựng lại cầu treo Thác Trâu bị sập do mưa lũ năm 2025...

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị đầu tư hệ thống điện chiếu sáng từ cầu Sông Cầu đến khu vực cây xăng trên Quốc lộ 27C; kéo điện từ khu vực cầu Sông Cầu đến đường Tôn Đức Thắng. Cử tri cũng kiến nghị chấn chỉnh tình trạng xe tải lưu thông trên đường 2-8 vào trung tâm xã; cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt ổn định, an toàn và đạt chất lượng; quan tâm bố trí, bổ sung giáo viên để bảo đảm việc dạy và học; lắp đặt camera an ninh trên một số tuyến đường; rà soát, thay mới đồng hồ đo điện cho những hộ dân đã sử dụng lâu...

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã Khánh Vĩnh và đại biểu HĐND tỉnh đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.