Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Hòa Trí

Chiều 21-9, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa (Tổ đại biểu số 12) gồm các ông, bà: Bùi Thanh Bình - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phạm Hoài Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt tiếp xúc cử tri xã Hòa Trí trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa Trí.

Lãnh đạo xã Hòa Trí và các cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hòa Trí gửi đến Kỳ họp thứ 2; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Hòa Trí kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kiên cố hóa kênh mương các đoạn còn lại của tuyến mương N2T, N4T thôn Tân Hiệp để bảo đảm dẫn nước phục vụ sản xuất; sửa chữa, nâng cấp đoạn mương trên kênh chính tả thuộc thôn Quảng Cư bị hư hỏng nghiêm trọng; đầu tư xây dựng bờ kè 2 bên sông Tân Lâm, đoạn giáp ranh từ thôn Đại Tập đến đập Khúc, thôn Quảng Cư nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Đồng thời, cử tri địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã từ xã Tân Định qua xã Hòa Trí, nhất là đoạn hầm chui cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nối thôn Tân Phong, xã Tân Định với thôn Tân Hiệp, xã Hòa Trí đã xuống cấp nghiêm trọng; quan tâm quy hoạch chung của địa phương và bố trí kinh phí để địa phương thực hiện các công trình mục tiêu.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Trí và các đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và các sở, ngành, Tổ đại biểu số 12 sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.