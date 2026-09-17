Sáng 17-9, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa (Tổ đại biểu số 13) gồm: Đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Minh Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; bà Pi Năng Thị Hốn - Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái Đông tiếp xúc cử tri tại xã Công Hải trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Công Hải.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo xã Công Hải và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Công Hải những nội dung: Kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ sau đợt tiếp xúc cử tri trước; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 sẽ diễn ra cuối tháng 9-2026; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Công Hải gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh.

Cử tri xã Công Hải đánh giá cao kết quả các kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều chính sách quan trọng nhằm kiến tạo phát triển tỉnh trong thời gian tới; ban hành nhiều chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, thu hút nhân tài trong các lĩnh vực… Nhân dịp này, cử tri xã Công Hải kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tình trạng xe tải chở đá gây bụi; quan tâm bảo vệ môi trường trong khu dân cư; đầu tư, sửa chữa các hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng cấp tuyến tỉnh lộ 706 qua địa bàn. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số; đầu tư mô hình sân chơi, không gian sinh hoạt thiết thực cho thanh thiếu niên...

Cử tri thôn Kà Rôm nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo UBND xã Công Hải phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Chamaléa Thị Thủy cho biết, trong những tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Đồng chí đề nghị xã Công Hải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt cải cách, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Chamaléa Thị Thủy yêu cầu UBND xã Công Hải khẩn trương kiểm tra, rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời.