Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Bắc Ninh Hòa

Sáng 21-9, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Bùi Thanh Bình - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phạm Hoài Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt tiếp xúc cử tri xã Bắc Ninh Hòa trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bắc Ninh Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu những tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Bắc Ninh Hòa kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện một số chính sách cho cán bộ thôn; đầu tư thêm trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng; những dự án ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, cần có thêm các chính sách thiết thực, hiệu quả trong đền bù, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi nghề. Cử tri cũng phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; việc quy hoạch một số dự án còn kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được đại biểu HĐND tỉnh và xã trả lời tại buổi tiếp xúc. Một số kiến nghị được tổ đại biểu tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.