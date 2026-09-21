Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri phường Hòa Thắng

Chiều 21-9, Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm các đại biểu: Võ Nam Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ninh Hòa; Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Ninh Hòa; Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, kiêm Trưởng ban Công đoàn Khu Công nghiệp tiếp xúc cử tri phường Hòa Thắng trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Hòa Thắng.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng thời, thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thắng.

Cử tri phường Hòa Thắng phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Thắng kiến nghị các vấn đề như: Quan tâm chế độ chính sách đối với các tổ trưởng tổ dân phố nghỉ do không đủ điều kiện sau sáp nhập; chế độ hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai.

Đại biểu HĐND tỉnh Phạm Thúy Quỳnh tiếp thu kiến nghị của cử tri phường Hòa Thắng.

Thay mặt Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh, bà Phạm Thúy Quỳnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền phường Hòa Thắng rà soát, phân loại từng nhóm vấn đề để giải quyết theo thẩm quyền.