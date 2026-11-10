Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 10/11, tại UBND xã Mai Phụ, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Mai Phụ, Lộc Hà, Đông Kinh trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Về phát triển nông nghiệp, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và điều kiện thực tế của các địa bàn sau sáp nhập. Đặc biệt là quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường, kênh mương nội đồng, trạm bơm thủy lợi, hỗ trợ phát triển đánh bắt phù hợp với quy định về phòng chống khai thác IUU.

Cử tri Phan Trọng Vượng - xã Mai Phụ kiến nghị ngành chức năng rà soát, di dời các cột điện gây mất an toàn giao thông; sửa chữa, thay thế những cột điện xuống cấp.

Nhiều cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, trong đó có huy động, lồng ghép các nguồn lực, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.

Đồng thời, có cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh xuống cấp; quan tâm đầu tư nâng cấp nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập phù hợp với thực tiễn.

Cử tri Lê Văn Hân - xã Lộc Hà kiến nghị một số vấn đề về hoạt động của bộ máy cơ sở sau sáp nhập.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và chế độ chính sách, cử tri đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc do sáp nhập nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Cử tri cũng phản ánh mức thu nhập thực nhận của một số chức danh chủ chốt ở thôn còn thấp sau khi thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; đề nghị tỉnh nghiên cứu hỗ trợ mức đóng BHXH cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị các ngành chức năng rà soát, di dời các cột điện gây mất an toàn giao thông, sửa chữa, thay thế những cột điện xuống cấp; có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản; đồng thời, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau chuyển đổi ruộng đất; cần có chính sách đủ sức khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực và trách nhiệm tham gia công tác tại thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh (Tổ đại biểu số 6) trao đổi một số nội dung liên quan tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổ đại biểu sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 10/11, tại phường Hoành Sơn, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các phường Hoành Sơn, Vũng Áng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ trì điều hành hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Bà Đinh Thị Hiền - đại diện Tổ đại biểu số 1 báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Cử tri các phường bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở như: nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách các tổ dân phố sau sắp xếp; quan tâm nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng các khu tái định cư, các nhà văn hóa tổ dân phố.

Cử tri Cao Xuân Chiến (phường Hoành Sơn) kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ TDP.

Cử tri Võ Thị Như Long (phường Vũng Áng) kiến nghị tỉnh sớm bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu cho các phường thuộc KKT Vũng Áng.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp, lộ trình bàn giao lưới điện từ HTX Tiền Phương (phường Hoành Sơn) về cho ngành điện quản lý; bố trí nguồn lực nâng cấp, nạo vét âu thuyền Kỳ Phương đáp ứng việc neo đậu tàu thuyền và vận chuyển, tiêu thụ hải sản; bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu để đáp ứng yêu cầu dạy và học tại các trường thuộc KKT Vũng Áng. Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư; bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trưởng BQL KKT tỉnh Nguyễn Hoài Sơn giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng BQL KKT tỉnh Nguyễn Hoài Sơn - đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 10/11, tại UBND xã Phúc Trạch, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh đã thông tin về tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX và thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh có liên quan đến địa bàn các xã.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi và thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Cử tri phản ánh nhiều nhà văn hóa thôn có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; kiến nghị hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính của xã, thôn; tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xi măng, nhất là đối với các xã miền núi để xây dựng hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, cần sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp, bảo đảm phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến tỉnh lộ 553 giai đoạn 2 nhằm tăng cường kết nối khu vực các xã phía Tây với trung tâm tỉnh; kiến nghị các cấp, ngành quan tâm, đầu tư xây dựng tuyến mương thoát nước trên tuyến quốc lộ 15A qua địa bàn các xã.

Cử tri Đào Thị Thanh (xã Phúc Trạch) kiến nghị tiếp tục xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp.

Một số ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm chính sách thu hút, giữ chân bác sĩ làm việc tại trạm y tế cấp xã; hỗ trợ kinh phí mua sắm đồng bộ máy tính và các trang thiết bị y tế chuyên dùng theo danh mục tối thiểu quy định, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa bàn, đồng thời kiến nghị rà soát, cân đối, sắp xếp đội ngũ hợp lý; nghiên cứu chính sách phù hợp đối với giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Cử tri Đinh Hữu Cảnh (xã Hương Đô) đề nghị tỉnh quan tâm chính sách thu hút, giữ chân bác sĩ làm việc tại trạm y tế cấp xã.

Đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, cử tri cho rằng mức hỗ trợ hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc, trách nhiệm đảm nhận. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp. Cử tri cũng đề xuất có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ bám bản tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị quan tâm xử lý những bất cập trong quản lý đất đai, tài nguyên; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa. Cử tri cũng phản ánh áp lực về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn ngày càng lớn, đề nghị có giải pháp và nguồn lực phù hợp để bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - đại diện Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 10/11, tại hội trường UBND xã Hương Sơn, Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh khóa XIX có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến, Kim Hoa, Tứ Mỹ trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân.

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách, cử tri đề nghị làm rõ các quy định liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê đất, cho thuê mặt bằng...

Cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những điểm vuốt nối vào quốc lộ 8C chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất nông nghiệp của người dân; triển khai xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội đồng đã xuống cấp; sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Phố ở xã Sơn Giang. Đồng thời, cần có phương án xử lý các nhà văn hóa thôn dôi dư sau sáp nhập, tránh tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí.

Cử tri Hoàng Minh Duẫn (thôn Sơn Ninh, xã Hương Sơn) kiến nghị các vấn đề bất cập về hạ tầng giao thông trên địa bàn thôn.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cử tri đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh nghiên cứu, ban hành chính sách tăng mức phụ cấp, hỗ trợ và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh ở thôn sau sắp xếp; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ thôn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.