Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri: Lắng nghe tâm tư, giải đáp kịp thời các vấn đề dân sinh

Tại buổi tiếp xúc, các Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề); đồng thời, thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Tiếp đó, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ AN SINH XÃ HỘI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Sa Đéc kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, phát triển đô thị như: Đầu tư, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc do cơ sở vật chất xuống cấp, quá tải; nâng cấp các tuyến đường thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn kết hợp triều cường; sớm xây dựng cầu Hòa Khánh do công trình đã nhiều lần sửa chữa.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng mất trộm đồng hồ điện, cắt dây điện, đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời, kiến nghị xây dựng vỉa hè dành cho đi bộ và đầu tư bến tàu phục vụ du lịch.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đại diện lãnh đạo phường Sa Đéc ghi nhận các kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết, địa phương đang đề xuất nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện ghi nhận các kiến nghị, kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề về cầu Hòa Khánh, tài sản công, đất đai và nâng cấp bệnh viện.

Đối với cầu Hòa Khánh, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, đánh giá hiện trạng để có giải pháp phù hợp; đồng thời, nghiên cứu phương án mở tuyến đường khác nhằm giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 80. Đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh sẽ phối hợp các ngành khảo sát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cử tri phường Sa Đéc phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Về tình trạng ngập ở đô thị, đồng chí Nguyễn Phước Thiện cho rằng, đây là thách thức trước tác động của biến đổi khí hậu, cần được giải quyết trên cơ sở quy hoạch tổng thể, với lộ trình đầu tư trung và dài hạn. Đây là vấn đề không thể xử lý trong thời gian ngắn. Vì vậy, mong cử tri chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật thông tin về thời gian và mức độ ngập để có cơ sở xây dựng giải pháp ứng phó phù hợp.

Đối với kiến nghị về vỉa hè dành cho người đi bộ và bến tàu du lịch, đồng chí đề nghị phường nghiên cứu, xem xét và sớm có hướng giải quyết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phan Văn Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh thông qua các kênh thông tin chính thống của tỉnh và các cơ quan chức năng, không chỉ trong các đợt tiếp xúc cử tri, mà đồng hành cùng chính quyền trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tích cực góp ý, giám sát để bộ máy ngày càng hoạt động hiệu quả, gần dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần nguồn lực đầu tư lớn như: Hạ tầng y tế, chống ngập đô thị, tỉnh sẽ phối hợp các ngành nghiên cứu, xây dựng lộ trình và đưa vào kế hoạch đầu tư phù hợp.

* Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện đến khảo sát thực tế tại trụ sở UBND phường 2 (cũ) - khu đất đã được giao cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để mở rộng không gian bệnh viện.

Qua khảo sát, đồng chí đề nghị trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục giao đất, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cần chủ động lên phương án chi tiết, đồng thời thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trụ sở phù hợp để có thể triển khai thực hiện ngay khi tiếp nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát lại tiến độ hồ sơ, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh quy trình xử lý.

THỦY LỢI VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Lai Vung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: Quan tâm hỗ trợ nâng cấp hệ thống cầu từ khu vực chợ Rạch Dầu đến cây xăng Hùng Hiếu; khắc phục đoạn giao thông bị hư hỏng khu vực nông thôn; tuyến đường điện khu vực đường Mương Khai gây nguy hiểm; hệ thống giao thông một số đoạn xuống cấp cần khắc phục; lắp đặt hệ thống đèn giao thông nhằm hạn chế tai nạn khu vực Quốc lộ ngay cổng Khu công nghiệp sông Hậu.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lai Vung.

Bên cạnh đó, cử tri xã Lai Vung cũng kiến nghị các ngành, các cấp trong tỉnh và địa phương cần quan tâm đến chế độ đối với người có công với cách mạng; nạo vét các tuyến kinh thủy lợi phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp và đi lại cho người dân...

Cử tri xã Lai Vung kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Đinh Văn Dũng yêu cầu UBND xã Lai Vung sớm có những chỉ đạo thực hiện sớm vấn đề người dân quan tâm kiến nghị. Đồng thời, cung cấp những văn bản có ý kiến với UBND tỉnh sớm lắp đèn tín hiệu khu vực Quốc lộ 54 ngang Khu công nghiệp sông Hậu…

Cùng với ghi nhận các kiến nghị của Nhân dân, đồng chí Đinh Văn Dũng mong rằng người dân sẽ cùng chung tay với địa phương góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp…