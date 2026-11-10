Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Thanh Khê, xã Chiên Đàn

Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Thanh Khê. Ảnh: T.CÔNG

Tổ đại biểu số 2 tiếp xúc cử tri phường Thanh Khê gồm các đại biểu: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Tổ trưởng; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phạm Mạnh Hùng; Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm; Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường.

Thông tin đến cử tri, bà Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố cho biết, tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 10 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại kỳ họp cuối năm, HĐND thành phố sẽ xem xét 58 nội dung, trong đó có chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện; hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ, chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2027 - 2030…

Đại diện Tổ đại biểu số 2 trực tiếp trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch chung thành phố; thu gom rác thải; lập lại trật tự vỉa hè; nâng kinh phí hoạt động cho chi bộ và các tổ chức xã hội cấp phường, xã.

Đồng thời, giải đáp các thắc mắc về bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn trọng điểm; tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông; đề xuất đặt tên đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh; điều chỉnh mức hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của phường Thanh Khê cũng được đề cập, liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; chỉnh trang, tái thiết tại một số khu đô thị; thoát nước mùa mưa và thu gom rác thải.

Cử tri phường Thanh Khê nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, cử tri tiếp tục kiến nghị thành phố xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, cải tạo cảnh quan khu dân cư; cấp số nhà tại một số tuyến đường được nâng cấp; giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; trang bị thiết bị phục vụ đội ngũ cán bộ cơ sở và giải quyết chế độ chính sách.

Đại diện lãnh đạo phường và các cơ quan liên quan đã thông tin, giải đáp một số kiến nghị ngay tại buổi làm việc. Tổ đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tổng hợp các ý kiến để báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

* Tổ đại biểu số 9 tiếp xúc cử tri xã Chiên Đàn gồm các đại biểu: Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn; Trương Minh Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri xã Chiên Đàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại diện Tổ đại biểu số 9 thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Đồng thời, thông tin về các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp vừa qua, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ thanh niên nhập ngũ, xuất ngũ; hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra; hỗ trợ chi phí hỏa táng…

Tổ đại biểu số 9 cũng thông tin về chương trình kỳ họp và các chính sách hỗ trợ dự kiến được thảo luận, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND thành phố,

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: giải quyết những vướng mắc về đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư hệ thống thoát nước, nước sạch và hạ tầng giao thông; kiến nghị thành phố xem xét ban hành chính sách hỗ trợ y tế thôn bản và hoạt động của cấp thôn.

Cử tri xã Chiên Đàn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại biểu HĐND thành phố, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương trực tiếp trả lời, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu số 9 cam kết tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.