Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Hải

Các đại biểu HĐND thành phố tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Thanh Hải

Tại hội nghị, cử tri được đại biểu HĐND thành phố thông tin về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII; báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.

Đại biểu Trần Đức Phương báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ảnh Thanh Hải

Đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Ảnh Thanh Hải

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội của thành phố; tin tưởng trong năm 2027, thành phố sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là tăng trưởng 2 con số. Cử tri cũng kỳ vọng kỳ họp thứ tám HĐND thành phố sẽ tiếp tục bàn thảo, thông qua các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tiếp đó, các cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Cử tri Hoàng Văn Khanh (phường Bồ Đề) cho biết, trên địa bàn phường Bồ Đề đang chuẩn bị triển khai xây dựng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự án khi hoàn thành sẽ có thêm lựa chọn giao thông công cộng cho nhân dân. Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ thêm một số cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển dự án, nhất là việc áp dụng đơn giá, công tác tái định cư và địa điểm tái định cư...

Cử tri Hoàng Văn Khanh (phường Bồ Đề) phát biểu ý kiến. Ảnh Thanh Hải

Cử tri Nguyễn Thị Mai (phường Long Biên) kiến nghị các đơn vị chức năng cần tập trung giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng kỹ thuật điện để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình trên địa bàn theo đúng tiến độ.

Cử tri Nguyễn Thị Mai (phường Long Biên) phát biểu ý kiến. Ảnh Thanh Hải

Liên quan đến Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng, cử tri Lê Thị Kim Dung (phường Bồ Đề) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá làm rõ các vấn đề liên quan đến khu dân cư Bắc Cầu nằm trong diện điều chỉnh của quy hoạch.

Đại biểu Đường Hoài Nam tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh Thanh Hải

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan và chính quyền các địa phương đã thông tin và giải đáp các vấn đề cử tri nêu.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 12, đại biểu Đường Hoài Nam đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời cho biết Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.