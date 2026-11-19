Tổ đại biểu số 26 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các xã: An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài Đức. Ảnh: Ánh Dương

Đại biểu HĐND thành phố đã thông tin về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố Hà Nội.

Các đại biểu, cử tri tại điểm cầu xã An Khánh. Ảnh: Ánh Dương

Tại hội nghị, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, hạ tầng, đầu tư, chính sách hỗ trợ đối tượng yếu thế...

Cử tri Nguyễn Đắc Sơn, thôn Cát Thuế, xã An Khánh đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành quan tâm, nghiên cứu đầu tư, khôi phục hệ thống giao thông kết hợp vỉa hè, mở đường dẫn kết nối với cầu chui dân sinh số 8 Đại lộ Thăng Long, giúp nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Cử tri xã Sơn Đồng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên

Cử tri Nguyễn Thị Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoài Đức đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về sinh kế, đào tạo nghề, việc làm và vốn vay ưu đãi; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em…

Cử tri cũng phản ánh người dân lo lắng trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan chức năng ngày càng tinh vi và đề nghị cơ quan chức năng hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng nặng chế tài đối với tội phạm công nghệ cao, siết chặt quản lý sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ và ngăn chặn các trang web giả mạo.

Cử tri xã Hoài Đức nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên

Cử tri Đặng Thị Bích Nga, thôn Yên Sở 2, xã Dương Hòa kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, đầu tư, nâng cấp hoặc xây mới cầu Yên Sở và cầu Đắc Sở bắc qua sông Đáy đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Mỗi khi có mưa bão, hai cây cầu này bị ngập sâu hàng chục ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Trước đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông duy tu, xử lý hư hỏng… Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành thông tin tới cử tri về tiến độ, dự kiến thời gian hoàn thành.

Một số cử tri cũng đề nghị thành phố nghiên cứu, tăng hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ xã, phường; có hướng dẫn cụ thể việc chi trả cho cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố, nghỉ công tác theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố từ ngày 1-7-2026.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành thành phố và đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức tiếp thu các ý kiến của cử tri 4 xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài Đức, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, gửi đến các đơn vị chức năng, các cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.