Chánh Văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Biên, đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh thông tin đến cử tri về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ảnh: Q.M.G

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc. Ảnh: Q.M.G

Cử tri cũng được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/12/2026. Kỳ họp dự kiến xem xét 29 nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thành phố, tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và những cơ chế, chính sách quan trọng của thành phố.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Q.M.G

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri 3 địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến: Thành phố sớm tuyển dụng, bổ sung giáo viên, nhân viên trường học còn thiếu; bảo đảm chế độ cho giáo viên hợp đồng và tăng cường ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số trong giáo dục; sớm nạo vét hạ lưu sông Mông Dương, khơi thông dòng chảy, phòng chống ngập úng trước mùa mưa lũ năm 2027; nâng chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu; có chính sách hỗ trợ mở rộng mạng lưới cấp nước sạch…

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Q.M.G

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà, đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề về tuyển dụng giáo viên, ngân sách giáo dục, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và cấp nước sạch. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu giải pháp tháo gỡ; các địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.