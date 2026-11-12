Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các xã Vân Đình, Hòa Xá, Ứng Thiên và Ứng Hòa

Tổ đại biểu số 21, HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các xã: Vân Đình, Hòa Xá, Ứng Thiên và Ứng Hòa. Ảnh: Đình Thủy

Dự hội nghị có các đại biểu HĐND thành phố thuộc Tổ đại biểu số 21, gồm: Bà Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình, Tổ trưởng Tổ đại biểu; ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa. Cùng dự có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và 60 cử tri đại diện các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, cán bộ hưu trí, người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố Hà Nội; thông tin kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri 4 xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và quyền lợi của người dân.

Cử tri xã Vân Đình kiến nghị một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ảnh: Đình Thủy

Trong đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường 428, đoạn từ đầu làng Dương Kê đến đình Dương Kê. Đây là tuyến đường có ý nghĩa đối với việc đi lại, giao thương của người dân. Trong trường hợp chưa thể triển khai dự án ngay, cử tri kiến nghị có phương án sửa chữa những đoạn mặt đường xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là công tác quản lý đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính. Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đo đạc, chỉnh lý những sai sót trong hồ sơ địa chính liên quan đến tên chủ sử dụng, vị trí và diện tích các thửa đất nông nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh, kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trường, cải cách thủ tục hành chính và những vấn đề dân sinh phát sinh tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 21, bà Bùi Thị Thu Hiền khẳng định, các ý kiến của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn cơ sở, phản ánh những vấn đề người dân quan tâm và mong muốn được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, đại biểu Bùi Thị Thu Hiền cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và các sở, ngành chức năng, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 21 sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.