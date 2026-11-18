Dự hội nghị có các đại biểu HĐND thành phố thuộc Tổ đại biểu số 17, gồm: Ông Nguyễn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì, Tổ trưởng Tổ đại biểu; ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt; ông Đoàn Anh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội; ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Cùng dự có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và 65 cử tri đại diện các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, cán bộ hưu trí, người lao động.

Các đại biểu HĐND thành phố thuộc Tổ đại biểu số 17 tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Ngọc Hồi và kết nối trực tuyến với phường Thanh Liệt, xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh. Ảnh: Quỳnh Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, các đại biểu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố Hà Nội; thông tin kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các xã đã nêu 6 ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quỳnh Ngọc

Cử tri Khúc Đình Lộc thôn 1 Yên Mỹ (xã Thanh Trì) nêu kiến nghị về quy hoạch khu dân cư: Đề nghị giữ ổn định, chỉnh trang khu dân cư Yên Mỹ hiện hữu tại cốt cao độ 11,5m; không lấy đất ở khu dân cư xóm 10 để bố trí đất dịch vụ. Đề nghị giữ lại nghĩa trang nhân dân làng Yên Mỹ hiện có, chỉnh trang thành mô hình công viên nghĩa trang, bảo đảm gìn giữ truyền thống văn hóa, tâm linh và lịch sử của làng. Đề nghị bố trí quỹ đất tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch, nghiên cứu khu đất khoảng 10.000 m² tại cuối xóm 10 để bố trí tái định cư; tiếp tục tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận trước khi triển khai thực hiện quy hoạch…

Cử tri Phạm Thị Minh Lan tổ dân phố Tân Hiệp, xã Thanh Trì phản ánh việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC chậm thực hiện thủ tục chuyển bán căn hộ nhà ở xã hội cho các hộ dân đã thuê đủ 5 năm theo hợp đồng. Mặc dù các hộ đã nộp tiền đặt cọc tương đương 50% giá trị căn hộ và thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, đến năm 2026 Công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển bán mà yêu cầu các hộ ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê thêm 1 năm; đồng thời đưa ra yêu cầu chấm dứt quyền ưu tiên mua nhà, thu hồi căn hộ và tính tiền thuê, tiền phạt nếu các hộ không ký gia hạn. Cử tri cho rằng việc đánh đồng các hộ chấp hành đúng quy định với các trường hợp bị nghi ngờ vi phạm là không thỏa đáng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cử tri Hoàng Tự Cường, Tổ dân phố Thanh Bình (xã Thanh Trì) kiến nghị về việc áp giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại chung cư Tecco Garden không đúng đối tượng theo Quyết định số 4996/QĐ-UBND ngày 6-10-2025 của UBND thành phố. Cụ thể, Ban Quản trị chung cư đang áp mức giá 1.175 đồng/kg đối với các hộ dân, trong khi cử tri cho rằng đây là đối tượng hộ gia đình, cá nhân và phải áp dụng mức giá tương ứng theo quy định. Đề nghị UBND thành phố và UBND xã Thanh Trì kiểm tra, xác định đúng đối tượng chủ nguồn thải, hướng dẫn áp dụng mức giá thu gom rác đúng quy định; làm rõ trách nhiệm của Ban Quản trị trong việc tổ chức thu gom, chuyển giao chất thải và đề nghị đơn vị dịch vụ thu gom ký hợp đồng, thu phí trực tiếp với các hộ dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Cử tri An Đức Độ, thôn Yên Mỹ (xã Thanh Trì) kiến nghị UBND thành phố sớm công khai bản đồ, chỉ giới và ranh giới quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 3-11-2026; công bố cụ thể kế hoạch giải phóng mặt bằng, phạm vi, diện tích và vị trí các khu vực quy hoạch chức năng để người dân nắm bắt, chủ động ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị thành phố nghiên cứu, có giải pháp bố trí tái định cư, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân thuộc các xã, phường ven sông bị ảnh hưởng bởi quy hoạch.

Cử tri Phạm Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ngọc Hồi nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quỳnh Ngọc

Cử tri Phạm Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ngọc Hồi đề nghị các đại biểu HĐND thành phố quan tâm đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ xã Ngọc Hồi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, trong đó chú trọng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, đường nội khu và các tuyến đường liên kết nối liên vùng…

Cử tri Nguyễn Xuân Hiến (xã Nam Phù) kiến nghị: Liên quan đến Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 3-11-2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), cử tri đề nghị thành phố sớm công khai đầy đủ hồ sơ, bản đồ quy hoạch để người dân nắm bắt thông tin, bảo đảm tính minh bạch trong quá trình triển khai. Trong đó, cần làm rõ khu vực được giữ lại, khu vực phải di dời và phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân…

Cử tri Nguyễn Xuân Hiến (xã Nam Phù) kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Xuyến

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 17, ông Nguyễn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì khẳng định, các ý kiến của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn cơ sở, phản ánh những vấn đề người dân quan tâm và mong muốn được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Tiến Cường cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 17 tiếp thu ý kiến của cư tri. Ảnh: PV

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và các sở, ngành chức năng, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 17 sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.