Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các xã Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An và Phù Đổng

Đại biểu Đặng Thị Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Đặng Thị Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng trình bày Thông báo của Thường trực HĐND thành phố về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đến, đại biểu Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm báo cáo với cử tri nội dung Báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2027 của thành phố Hà Nội.

Đại biểu Đoàn Việt Cường, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố Hà Nội thông tin tới cử tri nội dung - Báo cáo của UBND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu Đoàn Việt Cường, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 4 xã nhất trí cao với các nội dung báo cáo được đại biểu HĐND thành phố trình bày tại hội nghị. Đã có 8 đại biểu nêu những ý kiến liên quan đến các vấn đề: Quy hoạch đô thị sông Hồng, tái định cư và bảo tồn làng nghề; đầu tư cầu Bát Tràng và cầu Khuyến Lương; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hướng dẫn thi hành các kết luận thanh tra; công tác quản lý, vận hành hạ tầng giao thông và đầu tư mở rộng tuyến đường Dương Đức Hiền (Quốc lộ 17) qua địa bàn xã Thuận An…

Cụ thể, cử tri Nguyễn Văn Thành, xã Bát Tràng kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố, trong đó rà soát kỹ hiện trạng khu dân cư thôn 1 Kim Lan; nghiên cứu phương án quy hoạch, hướng tuyến phù hợp để giữ lại khu dân cư hiện hữu, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân làng nghề đã sinh sống ổn định từ lâu đời, bảo tồn không gian, cảnh quan và các giá trị văn hóa, lịch sử.

Cử tri các xã Thuận An, Bát Tràng nêu ý kiến. Ảnh: Ánh Dương

Cử tri Nguyễn Văn Đoàn xã Gia Lâm, kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư đường 179 theo quy hoạch, đoạn từ điểm giao với Quốc lộ 17 theo hướng đi Cầu Chùa đến hết địa phận xã Gia Lâm, nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Cử tri Nguyễn Trọng Lân, xã Thuận An, nêu: Công tác bảo trì, vận hành hệ thống chiếu sáng và thoát nước tuyến đường Dương Đức Hiền (Quốc lộ 17), đoạn từ Học viện Tòa án đến địa phận tỉnh Bắc Ninh, mặc dù đã được lắp đặt cột và bóng đèn chiếu sáng nhưng gần 20 năm nay chưa được đưa vào vận hành, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng vào ban đêm. Tuyến đường cũng chưa được đầu tư hệ thống thoát nước dẫn đến tình trạng ngập úng thường xuyên khi có mưa. Mặc dù cử tri đã nhiều lần phản ánh tại các kỳ tiếp xúc trước, đến nay sự việc vẫn chưa được khắc phục, xử lý.

Ngoài ra, đường Dương Đức Hiền là trục giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của xã Thuận An. Trước áp lực gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn và chuẩn bị đưa sân bay Gia Bình vào vận hành, lưu lượng phương tiện qua khu vực dự báo sẽ tăng rất cao, gia tăng áp lực ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng sớm rà soát quy hoạch, triển khai công tác khảo sát, lập dự án và bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Dương Đức Hiền; trong đó đầu tư hạ tầng đồng bộ vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng, tổ chức giao thông.

Cử tri Hồ Văn Thắng, xã Phù Đổng kiến nghị thành phố quan tâm về chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do địa phương chủ động thực hiện cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cử tri Cao Huy Phúc, xã Gia Lâm đề nghị thành phố quan tâm đầu tư cải tạo, phòng, chống ô nhiễm môi trường sông Thiên Đức - là ranh giới giữa hai xã Thuận An và Gia Lâm, xây dựng đường hai bên sông theo quy hoạch, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Đại biểu Lê Ngọc Anh tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Ánh Dương

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Lê Ngọc Anh thay mặt Tổ đại biểu số 28- HĐND thành phố Hà Nội, tiếp thu, giải trình, trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền. Đại biểu cũng cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An, Phù Đổng và chuyển đến các cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.