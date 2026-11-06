Đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri phường Xuân Lộc và các xã Thanh Sơn, Tà Lài

Các đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Xuân Lộc. Ảnh: T.L

Tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thị Cát Tiên thông tin đến cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2026; dự kiến những nội dung chính của chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Đại biểu Nguyễn Thị Cát Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Xuân Lộc cũng thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của phường 10 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống. Trong đó, cử tri đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi và hoạt động sản xuất của nông dân. Đồng thời, quan tâm đầu tư hạ tầng đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, nhất là hệ thống giao thông kết nối, thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh và các thiết chế văn hóa, thể thao; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm phát triển hài hòa giữa khu vực trung tâm và vùng ven.

Cử tri nêu các kiến nghị với đại biểu. Ảnh: N.H

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội tại các trường sau sáp nhập; giải quyết chế độ đối với người cao tuổi đủ điều kiện hưởng chính sách; chế độ đối với cán bộ không chuyên trách tại các khu phố.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo phường Xuân Lộc, các ngành của địa phương và đại biểu HĐND thành phố trao đổi, trả lời trực tiếp tại hội nghị.

Ngọc Hoàng - Tuệ Lâm

*Cùng ngày, Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố Đồng Nai gồm các đại biểu: Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn; Thạch Lực, đại biểu chuyên trách Ban Dân tộc HĐND thành phố; Trương Hồng Kỳ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Thanh Sơn và Tà Lài.

Các đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai và HĐND xã Thanh Sơn tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 6-11. Ảnh: Hà Nội

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng của năm 2026; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Hội nghị cũng ghi nhận 13 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri xoay quanh các vấn đề: hoàn thiện các tuyến đường bê tông và mạng lưới điện ở các vùng sâu, vùng xa của xã; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, xả thải; chăm lo đời sống người có công với cách mạng và đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri cũng đánh giá cao công tác y tế và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua.

Tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương và các đại biểu HĐND 2 cấp đã trực tiếp trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổ đại biểu ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, thông tin kết quả đến cử tri.