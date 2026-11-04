Đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri các địa phương

*Sáng 4-11, tại phường Bình Long, các đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai (Tổ đại biểu số 12) gồm các ông: Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Lộc; Đỗ Minh Trung, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú cùng các đại biểu HĐND phường Bình Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Bình Long, An Lộc. Cùng dự có Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bình Long Bùi Quốc Bảo và đại diện các sở, ngành của thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố và phường Bình Long dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Văn Tâm

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri 2 phường về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố 10 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; thông tin về kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố, cũng như nội dung, chương trình dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố và báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri 2 phường bày tỏ phấn khởi với những kết quả đạt được của thành phố trong 10 tháng năm 2026; đồng thời kỳ vọng những nội dung được thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Văn Tâm

Cử tri 2 phường cũng có ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND thành phố xoay quanh các vấn đề: chế độ cho cán bộ chi, tổ hội tại các khu phố; việc giải quyết tái định cư cho người dân ảnh hưởng các dự án; giải quyết chế độ nghỉ việc cho người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 154 của Chính phủ. Cử tri cũng phản ánh về thủ tục hồ sơ liên quan đến đất đai; tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại cổng các trường học; tình trạng hàng giả, hàng nhái; tình hình an ninh trật tự tại các khu phố, đặc biệt là nạn trộm cắp; giải quyết việc tranh chấp đất đai của người dân…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành của thành phố, địa phương 2 phường và đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, giải trình theo thẩm quyền. Đối với những ý kiến ngoài thẩm quyền, đại biểu HĐND phường sẽ tổng hợp, chuyển đến các ngành chức năng trả lời cho cử tri sớm nhất bằng văn bản.

Văn Tâm

*Sáng 4-11, Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố gồm: ông Vũ Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Xoài và Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Linh mục Giáo xứ An Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phú Riềng, Thuận Lợi.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Vũ Nguyện

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố. Đồng thời, thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do các cơ quan chức năng giải quyết trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri có 12 lượt ý kiến, tập trung vào các vấn đề dân sinh, đất đai, giao thông và môi trường. Trong đó, cử tri kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm phần, quản lý đất công, bố trí nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập và quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, ấp; giám sát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến ĐT741 qua Trung tâm hành chính xã Phú Riềng và tuyến Bù Nho - Long Tân (cũ); bảo đảm thi công đúng thiết kế hệ thống thoát nước khu vực suối Dên; xử lý ô nhiễm tại bãi rác tạm xã Phú Riềng…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các sở, ngành và địa phương ghi nhận, trả lời, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị ngoài thẩm quyền, đại biểu HĐND thành phố tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Vũ Nguyện

*Sáng 4-11, Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố gồm các ông: Nguyễn Minh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Biên Hòa; Đặng Văn Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước và tổ đại biểu HĐND phường Tân Khai nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiếp xúc cử tri phường Tân Khai.

Ông Nguyễn Minh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Biên Hòa, Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Mai

Đại biểu HĐND các cấp đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và phường trong 10 tháng đầu năm 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc giữa năm.

Tại hội nghị, 7 cử tri đã tham gia phát biểu với nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng và nâng cấp hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Các ý kiến thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cử tri đối với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền và quá trình phát triển của địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được lãnh đạo địa phương và đại biểu HĐND thành phố trao đổi, trả lời trực tiếp tại hội nghị. Đối với những nội dung cần thêm thời gian xác minh, xem xét hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đại biểu HĐND thành phố và phường ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin đến cử tri trong các đợt tiếp xúc tiếp theo.