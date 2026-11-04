Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nam Phước

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 2 từ phải sang) cùng Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố tham gia buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tổ đại biểu tham gia tiếp xúc gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ; Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Dương Thị Thanh Hiền và ông Phan Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, đến ngày 31/10, thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 76.335 tỷ đồng (đạt 115% dự toán cả năm); giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 14,5 nghìn tỷ đồng (đạt hơn 84% kế hoạch vốn Trung ương giao).

Cử tri xã Nam Phước kiến nghị HĐND thành phố quan tâm hỗ trợ nguồn lực để đầu tư nâng cấp kè Bắc Trà Đông và kè Đông Bình để phòng chống thiên tai; sớm đưa vào hoạt động cảng cá Hồng Triều; nâng cấp năng lực cung ứng nước sạch; cải thiện khả năng thu gom, xử lý rác thải.

Cử tri xã Nam Phước nêu đề xuất, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đề nghị thành phố quan tâm, có cơ chế hỗ trợ người dân hiến đất mở đường, nâng cấp giao thông nông thôn; chấn chỉnh, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản gắn với điều tiết, bình ổn giá vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, cử tri đề nghị cần sớm làm rõ quy trình, thủ tục xuất bến với tàu cá; tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính về đất đai; đơn giản hóa quy trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục thừa kế, tách thửa.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Nam Phước, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 9 giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương xem xét, rà soát sớm có giải pháp xử lý, tháo gỡ dứt điểm đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo trình lãnh đạo thành phố xem xét có hướng chỉ đạo giải quyết, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.