Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường An Khê và xã Tây Hồ

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VINH ANH

* Tổ đại biểu số 2 tiếp xúc cử tri phường An Khê gồm: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (Tổ trưởng); Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phạm Mạnh Hùng; Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm; Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường.

Đại diện Tổ đại biểu số 2 thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm 2026 và kết quả tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri trong đợt tiếp xúc trước.

Các đại biểu Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VINH ANH

Đồng thời thông tin đến cử tri những nghị quyết đã được HĐND thành phố khóa XI ban hành và dự kiến các nghị quyết trình HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường An Khê phát biểu gần 10 lượt ý kiến, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng đô thị, chế độ chính sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở xã hội…

Cụ thể, cử tri Lê Đức Tráng (tổ dân phố Đông Phước 2) phản ánh thực trạng cánh đồng trồng lúa tại địa bàn bị bỏ hoang kéo dài do vướng quy hoạch "treo"; người dân mong muốn được cải tạo đất để sản xuất hoặc sớm thu hồi, đền bù.

Ông Tráng cũng kiến nghị chính quyền quan tâm, tháo gỡ vướng mắc cho hơn 20 căn nhà cấp 4 xây dựng trên đất hoa màu hiện đã xuống cấp nhưng chưa có sổ đỏ.

Cử tri Đặng Văn Sung (tổ dân phố Bình Thuận 2) cho rằng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất hoa màu sang đất ở quá cao.

Các cử tri Phan Phú Hiệp, Nguyễn Văn Mười kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư thảm nhựa và hệ thống chiếu sáng kiệt hẻm; có chính sách cho người hoạt động không chuyên trách và tổ phó tổ dân phố; tháo gỡ nút thắt giao thông qua đường sắt...

Cử tri phường An Khê phát biểu ý kiến. Ảnh: VINH ANH

Thông tin về kiến nghị đầu tư trường THPT, lãnh đạo phường An Khê cho biết địa phương đang làm thủ tục xin chủ trương đầu tư tại khu Phước Lý 2 (phân hiệu của Trường THPT Thái Phiên); dự kiến đến năm học 2028 - 2029 địa bàn phường sẽ có trường cấp 3.

Về diện tích đất bỏ hoang, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phường báo cáo cụ thể để kiểm tra, xem xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh cảm ơn các ý kiến tâm huyết và cam kết Tổ đại biểu sẽ theo đuổi đến cùng các kiến nghị. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo phường tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết của các sở, ngành.

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 9 tiếp xúc cử tri xã Tây Hồ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

* Tổ đại biểu số 9 tiếp xúc cử tri xã Tây Hồ gồm: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng; Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Trương Minh Hải.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả các kỳ họp thứ 4, thứ 5, thứ 6 của HĐND thành phố khóa XI và chương trình dự kiến của kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri xã Tây Hồ phát biểu ý kiến. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cử tri xã Tây Hồ bày tỏ sự đồng thuận cao đối với các chính sách được HĐND thành phố thông qua vừa qua. Bên cạnh đó, kiến nghị thành phố quan tâm chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn; có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động tại các tổ đoàn kết và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại khu dân cư.