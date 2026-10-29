Đại biểu HĐND thành phố chuẩn bị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại Hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố. Ảnh: Hồ Thảo

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố sẽ thông tin đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng của năm 2026; dự kiến nội dung chính của Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND thành phố. Đây cũng là dịp để đại biểu lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề cử tri quan tâm, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp. Tùy tình hình thực tế, đại biểu HĐND thành phố có thể phối hợp tiếp xúc với đại biểu HĐND cấp xã. Địa điểm do các tổ đại biểu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường bố trí, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham dự.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị các đại biểu, tổ đại biểu chủ động sắp xếp thời gian, trình bày ngắn gọn các nội dung báo cáo để dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến cử tri. Những kiến nghị cần chuyển đến cấp thành phố phải được ghi nhận rõ nội dung, địa chỉ và phân loại theo thẩm quyền; không chuyển các kiến nghị chung chung hoặc những nội dung đã được trả lời đầy đủ. Sau đợt tiếp xúc, các tổ đại biểu phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị và báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 20-11-2026.

UBND thành phố có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2026; chỉ đạo các sở, ban, ngành cử đại diện tham dự khi có đề nghị để tiếp thu, giải trình và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường phối hợp tổ chức, vận động cử tri tham dự, góp phần nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc.