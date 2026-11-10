Đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Hoàng Vân

Sáng 10/11, Tổ đại biểu số 5, HĐND thành phố Bắc Ninh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại biểu HĐND xã Hoàng Vân tiếp xúc với cử tri địa phương. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh và xã Hoàng Vân chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh - Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang).

Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; dự kiến xem xét, thông qua gần 40 nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng chí Lâm Thị Hương Thành cho biết, 10 tháng năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt.

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, tăng trưởng GRDP quý III ước đạt 13,83%, xếp thứ 3 cả nước; 9 tháng năm 2026 ước tăng 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 204,7 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng (số liệu đến hết ngày 25/10/2026) đạt hơn 74.558 tỷ đồng, bằng 103,1% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành thông tin tình hình kinh tế - xã hội đến cử tri xã Hoàng Vân.

Đến hết ngày 19/10/2026, thành phố giải ngân đạt 66,18% kế hoạch vốn đã giao chi tiết, bằng 100,86% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực; cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, thành phố tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5%. Chủ động giải quyết dứt điểm công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để công việc tồn đọng, kéo dài.

Tại hội nghị, cử tri xã Hoàng Vân kiến nghị HĐND thành phố và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết một số vấn đề dân sinh. Trong đó, đề nghị cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn xã; di chuyển vị trí đặt trạm thay pin xe máy điện gần điểm Trường Mầm non Hoàng Vân do gây khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới một số nhà văn hóa thôn; quan tâm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Cử tri thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Vân nêu đề xuất, kiến nghị.

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, đường phố, đường trục thôn, đường liên thôn và đường ngõ, ngách giai đoạn 2026 - 2030.

Đại diện lãnh đạo xã Hoàng Vân tiếp thu, trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Cụ thể, đối với việc triển khai Nghị quyết 15, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các thôn triển khai Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định.

Về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa một số thôn, đề nghị các thôn chủ động đề xuất để phòng chuyên môn tổng hợp, thống kê đưa vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

Đối với việc cứng hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng, địa phương sẽ xem xét đưa vào kế hoạch cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới. Về các vấn đề khác liên quan môi trường, đèn chiếu sáng, quản lý đất đai...địa phương sẽ tiếp thu để giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri xã Hoàng Vân, đồng thời trao đổi, phân tích làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí đề nghị xã Hoàng Vân quan tâm rà soát, phân loại, làm rõ từng nội dung kiến nghị, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

2 tháng còn lại của năm 2026, cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng, ban chuyên môn liên quan, các thôn trên địa bàn tập trung cao triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong cả năm 2026, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.