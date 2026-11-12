Đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Tân Tiến, Tiền Phong

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh 10 tháng năm 2026; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đồng chí Phan Thế Tuấn và Phùng Thị Thu Hiền tiếp xúc cử tri phường Tân Tiến và Tiền Phong.

Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh - Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang).

Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được, cử tri đánh giá, sau hơn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của các cơ quan, đơn vị từng bước đi vào nền nếp; việc phân cấp, phân quyền có chuyển biến, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, phục vụ người dân.

Tại đây, cử tri đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm an sinh xã hội.

Liên quan đến chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, cử tri phản ánh mức bồi thường đất nông nghiệp giữa một số địa phương trên địa bàn thành phố còn chênh lệch với các mức khác nhau: 90.000 đồng/m², 80.000 đồng/m², 70.000 đồng/m². Sự khác biệt này khiến người dân băn khoăn về quyền lợi giữa các địa bàn. Cử tri đề nghị thành phố rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân.

Về lĩnh vực y tế, cử tri phường Tân Tiến đề nghị thành phố quan tâm quy hoạch, đầu tư mở rộng hệ thống bệnh viện công lập. Theo phản ánh, tại một số cơ sở khám, chữa bệnh công, lượng bệnh nhân đông, trong khi cơ sở vật chất, khu vực chờ khám và chỗ đỗ xe còn hạn chế. Có trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế nhưng do thiếu giường bệnh phải lựa chọn phòng dịch vụ với chi phí cao. Cử tri mong muốn thành phố có giải pháp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của hệ thống y tế công lập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đối với hoạt động tại khu dân cư, cử tri ghi nhận chính sách hỗ trợ 115 triệu đồng/tổ dân phố/năm theo Nghị quyết số 55 của HĐND thành phố là nguồn lực thiết thực, thể hiện sự quan tâm đối với cơ sở. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc phân bổ, sử dụng kinh phí giữa hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi chưa thống nhất.

Một số ý kiến tập trung vào những vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai. Cử tri đề nghị thành phố có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và điều kiện giải quyết đối với các trường hợp đất bán trái thẩm quyền, đất vi phạm đã xây dựng nhà ở, sử dụng ổn định qua nhiều năm; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Cử tri cũng phản ánh một số diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi từ nhiều năm nhưng chưa được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực, trong khi người dân có nhu cầu sản xuất. Cùng với đó là kiến nghị đầu tư trạm điện, trạm bơm phục vụ tưới, tiêu và sớm giải quyết những vướng mắc liên quan đến đất dịch vụ tại tổ dân phố Nội Hoàng kéo dài hơn 20 năm.

Đáng chú ý, cử tri phường Nội Hoàng kiến nghị thành phố tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng đất dịch vụ đối với các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Nội Hoàng cũ. Theo cử tri, nhiều hộ đã chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất dịch vụ theo chính sách.

Cử tri đề nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát; UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các trường hợp còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan liên quan; đồng thời thông tin cụ thể về phương án, lộ trình và thời gian giải quyết đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Cử tri phường Tân Tiến nêu ý kiến.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Tiến và Tiền Phong giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Về mức bồi thường đất nông nghiệp, việc áp dụng chính sách phải căn cứ quy định và thời điểm văn bản có hiệu lực. Đối với các dự án thu hồi đất, phường sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, công khai thông tin để người dân nắm bắt. Những kiến nghị về lĩnh vực y tế sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận lợi, phù hợp với khả năng chi trả.

Về kinh phí hỗ trợ 115 triệu đồng/tổ dân phố/năm, lãnh đạo phường cho biết do chưa có hướng dẫn cụ thể nên cách phân định các khoản chi giữa các bộ phận còn khác nhau. Phường sẽ kiến nghị thành phố sớm có hướng dẫn thống nhất, bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, phục vụ hiệu quả hoạt động ở khu dân cư.

Đối với một số khu đất chưa được triển khai dự án, có trường hợp đã thực hiện đấu giá và đang do chủ đầu tư quản lý, vì vậy người dân cần phân biệt với tình trạng đất bỏ hoang.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí cho biết, thành phố đang chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương rà soát, đánh giá những vướng mắc về đất đai, đất xen kẹt... để có phương án giải quyết trên cơ sở đầy đủ căn cứ pháp lý. Qua đó phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, xây dựng giải pháp phù hợp, khai thác hiệu quả nguồn lực, góp phần tăng thu ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những đề xuất đầu tư công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp như trạm điện, trạm bơm cần được xem xét, cân đối và đưa vào kế hoạch phù hợp.

Đối với những kiến nghị, đơn thư của công dân chưa được giải quyết dứt điểm, đồng chí đề nghị địa phương, các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật; trường hợp chưa thể giải quyết ngay cần thông tin rõ nguyên nhân, tiến độ và hướng xử lý để người dân biết, không để những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng kéo dài mà người dân không nắm được hướng xử lý.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, đồng chí Phan Thế Tuấn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, khẳng định sẽ tổng hợp, chuyển đến HĐND thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đề nghị chính quyền các phường tiếp tục phối hợp, quan tâm xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, phường Tân Tiến và phường Tiền Phong có vị trí thuận lợi trong kết nối vùng, trên địa bàn đang và sẽ triển khai nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị, tạo dư địa và động lực phát triển mới.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, ủng hộ và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội