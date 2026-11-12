Đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri

Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố Bắc Ninh gồm các ông: Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lưu Tiến Chung, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty May Bắc Giang LGG.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri.

Tại đây, ông Lưu Tiến Chung thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Thông tin tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2026.

Các cử tri tán thành với những nội dung đại biểu thông báo và đề nghị HĐND, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai; rà soát, kiểm tra lại hồ sơ địa chính, quá trình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, do diện tích đất ghi trên giấy chứng nhận mới bị thiếu hụt so với giấy đã cấp trước đây.

Thành phố và các xã, phường bố trí ngân sách hỗ trợ các thôn, tổ dân phố xây dựng, cải tạo nhà văn hóa làm nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cho Nhân dân.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri.

Tiếp tục cải cách hành chính trong khám, chữa bệnh, liên thông các thủ tục, giúp người dân giảm bớt thời gian, công sức. Có chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và một số hội, đoàn thể. Đề nghị sớm thực hiện chế độ, chính sách phụ cấp đối với chủ tịch, phó chủ tịch Hội Người cao tuổi và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp xã, phường.

Đề nghị có hỗ trợ đối với nông dân khi trồng một số loại cây bị thiệt hại do thiên tai, mưa úng, giúp người dân giảm bớt khó khăn. Một số công trình thủy lợi có tình trạng ách tắc dòng chảy, đề nghị đơn vị chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục...

Cử tri xã Tân Dĩnh nêu ý kiến.

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, giải trình, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu, ông Nghiêm Xuân Hưởng làm rõ một số vấn đề cử tri nêu ra. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các phường, xã, đồng chí đề nghị xã Tân Dĩnh, Mỹ Thái và phường Lạng Giang nghiên cứu, trả lời.

Về chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và một số hội, đoàn thể, những năm qua, thành phố đã quan tâm bố trí ngân sách để giải quyết một phần. Thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục xem xét để hỗ trợ đối với những đối tượng này.

Đối với các ý kiến khác, tổ đại biểu tiếp thu toàn bộ kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để chuyển đến kỳ họp HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.