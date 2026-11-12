Đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri 4 xã miền núi

Tổ đại biểu số 2 gồm các đồng chí: Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an thành phố; Trung tá Vương Hữu Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Lý; đại diện lãnh đạo các xã cùng đông đảo cử tri.

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh (Tổ số 2) tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri nghe thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri 4 xã đã phản ánh nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương.

Liên quan đến an sinh xã hội và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, cử tri đề nghị thành phố có giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2027 không còn hộ nghèo.

Xem xét điều chỉnh, tăng mức phụ cấp đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận và cán bộ các đoàn thể ở thôn. Quan tâm bổ sung kinh phí hoạt động cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn. Có chính sách hỗ trợ mỗi thôn một máy tính phục vụ công việc của Trưởng Ban Công tác Mặt trận, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở địa bàn dân cư.

Cử tri xã Trường Sơn phản ánh những khó khăn trong tổ chức hoạt động của các trường học sau sáp nhập bởi số lượng giáo viên đông, trong khi cơ sở vật chất phục vụ hội họp còn hạn chế. Từ thực tế đó, cử tri đề nghị quan tâm bố trí đủ biên chế, có chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức làm việc tại các Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã. Đồng thời, kiến nghị bổ sung phụ cấp đối với cấp trưởng, cấp phó các tổ chức xã hội cấp xã và chức danh Chi hội phó các đoàn thể ở thôn.

Đối với đội ngũ cán bộ ở khu dân cư, cử tri phản ánh việc tìm nguồn nhân sự đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đang gặp khó khăn. Mức phụ cấp hiện nay còn thấp, trong khi người đảm nhiệm chức danh phải thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, khiến thu nhập thực tế chưa tương xứng với khối lượng công việc và trách nhiệm.

Trong lĩnh vực giao thông, xây dựng cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường 293 qua địa bàn. Trước tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác đất, cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác; kiểm soát lưu lượng xe vận chuyển đất, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng đường sá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cùng với hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện làm việc chuyên sâu cho cán bộ phụ trách lĩnh vực địa chính, đất đai, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao trong bối cảnh địa bàn và khối lượng công việc sau sắp xếp có nhiều thay đổi.

Về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cử tri đề nghị nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các trạm y tế xã Trường Sơn theo hướng tăng cường năng lực khám, chữa bệnh ban đầu. Ngoài ra, cử tri đề nghị rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố, bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường, điều kiện địa hình và phân bố dân cư. Xem xét những bất cập trong chế độ đóng bảo hiểm xã hội đối với 3 chức danh không chuyên trách ở thôn.

Đáng chú ý, cử tri xã Nghĩa Phương phản ánh hoạt động của Nhà máy viên nén gỗ trên địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân thôn Quỷnh. Theo phản ánh, cơ sở này ban đầu đăng ký hoạt động sản xuất nấm nhưng lại chuyển sang sản xuất viên nén gỗ. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh ngành nghề sản xuất thực tế, việc chấp hành các quy định về môi trường và điều kiện hoạt động có liên quan. Kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm, bảo đảm môi trường sống và sức khỏe của người dân.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố và lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị cần có thời gian xem xét, giải quyết hoặc vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.