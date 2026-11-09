Đại biểu HĐND phường Lương Văn Tri tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm

Các đại biểu dự hội nghị

Các cử tri dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh và HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem phóng sự về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh và của phường.

Tổ đại biểu số 1 HĐND phường tại hội nghị tiếp xúc với cử tri

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Lương Văn Tri đã bày tỏ sự quan tâm, đồng tình với những kết quả tỉnh và phường đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đại biểu HĐND phường thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Đồng thời, cử tri đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng của phường quan tâm thực hiện nghiêm nghị quyết về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tăng cường quản lý tình trạng dựng rạp cưới, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; cử tri cũng đề nghị xử lý quyết liệt hơn các vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; việc triển khai phong trào Ngày Chủ nhật xanh cần được thực hiện đồng bộ giữa các khối phố.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ngập úng khi mưa lớn tại khu vực ngã tư đường Văn Vỉ, đường Tổ Sơn, đề nghị kiểm tra, khắc phục hệ thống thoát nước. Đồng thời, kiến nghị bổ sung thùng rác tại một số khu vực, xử lý tình trạng rác thải xây dựng tại khu tái định cư Phai Luông...

Đại biểu HĐND phường tiếp thu, làm rõ một số ý kiến mà cử tri quan tâm

Trước những ý kiến cử tri phản ánh, đại biểu HĐND phường và lãnh đạo các phòng chuyên môn của phường đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tiếp thu và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm

Theo kế hoạch, ngày 12/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lương Văn Tri sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Tổ đại biểu số 2 HĐND phường với cử tri các khối: Quảng Hồng, Đoàn Kết, Quảng Tiến, Trần Quang Khải 1 và Trần Quang Khải 2.