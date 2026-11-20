Lãnh đạo HĐND phường Hải Châu chủ trì tọa đàm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Võ Thành Trung cho biết, trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với HĐND phường và mỗi đại biểu ngày càng cụ thể. Các vấn đề về đầu tư, hạ tầng dân sinh, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao đều gắn trực tiếp với đời sống người dân. Để tham gia quyết định và giám sát có chất lượng, đại biểu cần hiểu rõ thực tiễn địa bàn, nắm bắt đúng nguyện vọng của cử tri và theo dõi kết quả thực hiện sau mỗi kiến nghị.

Quang cảnh tọa đàm

Theo Chủ tịch HĐND phường Võ Thành Trung, chủ đề tọa đàm đặt ra ba yêu cầu có mối quan hệ chặt chẽ. Trong đó, gần dân là chủ động giữ mối liên hệ, dành thời gian lắng nghe, tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, trao đổi với đại biểu. Sát dân là tìm hiểu vấn đề đến nơi đến chốn, kiểm chứng thông tin, hiểu rõ hoàn cảnh và nguyên nhân. Vì dân là lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm điểm xuất phát trong đề xuất, thảo luận, quyết định và giám sát; đồng thời quan tâm đến những chuyển biến thực tế trong đời sống người dân.

Đại biểu phát biểu trao đổi tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ với khu dân cư, tiếp công dân và kiểm tra thực tế các phản ánh; trao đổi cách theo dõi, đôn đốc, phản hồi kết quả giải quyết kiến nghị, đưa tiếng nói của cử tri vào hoạt động thảo luận, chất vấn, quyết định và giám sát của HĐND. Qua đó, đề xuất những cách làm cụ thể giúp đại biểu nắm chắc tình hình, theo sát các vấn đề người dân quan tâm. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc gần dân, tạo dựng sự tin cậy, kiên trì theo dõi từng vấn đề cụ thể đến khi có kết quả; giải pháp ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu.

PV