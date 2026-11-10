Đại biểu HĐND phường Cam Đường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đại biểu HĐND phường thuộc Tổ đại biểu số 03 và 120 cử tri đến từ 16 tổ dân phố.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 3 thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, hoạt động của HĐND phường và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026.

Cử tri các tổ dân phố nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Hội nghị ghi nhận 14 ý kiến của cử tri, tập trung vào quy hoạch, giải phóng mặt bằng và hạ tầng dân sinh. Cử tri đề nghị bảo đảm an toàn cho các hộ dân tại khu vực Dự án Khai trường 10, xem xét bố trí tái định cư cho các hộ có nhà ở tại khu vực nguy cơ sạt lở, giải quyết vướng mắc về bồi thường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri cũng kiến nghị xử lý ngập úng tại khu vực chợ Pom Hán, nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước, đầu tư nhà văn hóa và cải thiện việc cấp điện, nước sinh hoạt.

Các đại biểu HĐND thuộc Tổ đại biểu số 3 phường Cam Đường.

Đại diện Thường trực HĐND phường và các cơ quan chuyên môn tiếp thu, trao đổi về các kiến nghị. Đồng chí Vũ Hùng Dũng ghi nhận ý kiến của cử tri và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, xem xét giải quyết theo thẩm quyền.