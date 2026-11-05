Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Đăng

Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Đăng

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Các cử tri theo dõi phóng sự tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xã từ đầu năm đến nay

Tại hội nghị, cử tri được xem phóng sự về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xã từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; nghe thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND hai cấp và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Cử tri xã phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích xã phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, tập trung vào các nội dung: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bố trí kinh phí xây dựng kênh mương thủy lợi; hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nông thôn; đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa thôn, chỉnh trang đường phố; thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động ở thôn sau sắp xếp và đội ngũ viên chức cấp xã; giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường cao tốc; bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm…

Lãnh đạo UBND xã Đồng Đăng giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã và lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND xã Đồng Đăng đã trao đổi, giải đáp và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tiến Duy, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí đề nghị chính quyền xã Đồng Đăng tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.