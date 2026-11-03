Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri xã Cao Lộc

Các đại biểu dự hội nghị

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri thôn Bản Cưởm và Nà Mon, xã Cao Lộc

Các cử tri theo dõi phóng sự tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh

Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã theo dõi phóng sự bằng hình ảnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh, xã trong thời gian tới. Đồng thời được thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các thôn đã nêu ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân; quy chế dân chủ ở cơ sở; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất; hỗ trợ các hộ gia đình trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Lãnh đạo UBND xã Cao Lộc trao đổi, làm rõ ý kiến của cử tri

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền xã đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thôn Bản Cưởm, Nà Mon của xã Cao Lộc; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số ý kiến cử tri quan tâm.

Đồng chí mong muốn các cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. Cùng đó, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và củng cố niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử.