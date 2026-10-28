Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri thôn Bản Lành, xã Công Sơn

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại thôn Bản Lành, xã Công Sơn

Bà Nguyễn Thị My Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại biểu HĐND xã thông tin tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Công Sơn năm 2026

Trong chương trình, các đại biểu được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh, xã.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị tiếp xúc, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri đã nêu lên một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác vệ sinh môi trường; đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn; việc giải quyết, thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp… Đồng thời kiến nghị một số vấn đề khác liên quan đến đời sống dân sinh.

Lãnh đạo UBND xã Công Sơn làm rõ một số ý kiến cử tri quan tâm

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo xã và các đại biểu HĐND đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.