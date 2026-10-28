Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri thôn Bản Lành, xã Công Sơn
Sáng 28/10, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND xã Công Sơn tiếp xúc cử tri thôn Bản Lành, xã Công Sơn trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo xã Công Sơn và đại diện cử tri thôn Bản Lành.
Trong chương trình, các đại biểu được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh, xã.
Tại hội nghị tiếp xúc, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri đã nêu lên một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác vệ sinh môi trường; đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn; việc giải quyết, thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp… Đồng thời kiến nghị một số vấn đề khác liên quan đến đời sống dân sinh.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo xã và các đại biểu HĐND đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dai-bieu-hdnd-2-cap-tiep-xuc-cu-tri-thon-ban-lanh-xa-cong-son-5107370.html