Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Công Sơn

Các đại biểu dự hội nghị

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri thôn Hải Yến, xã Công Sơn

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 3 phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh và HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh và xã.

Cử tri phát biểu tại hội nghị

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề thiết thực tại địa phương như: quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc khắc phục các tuyến đường do ảnh hưởng của mưa bão; hỗ trợ xi măng để Nhân dân chủ động sửa chữa, nâng cấp đường làng, ngõ xóm; quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập...

Lãnh đạo UBND xã Công Sơn giải đáp một số ý kiến của cử tri

Tại hội nghị, đại biểu HĐND 2 cấp cùng đại diện lãnh đạo xã Công Sơn đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Công Sơn phát biểu tại hội nghị

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND 2 cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề quan trọng của địa phương. Qua đó, góp phần phát huy vai trò cầu nối giữa đại biểu dân cử với Nhân dân, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được lắng nghe và xem xét, giải quyết.