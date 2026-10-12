Đại biểu Hành trình Đỏ tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thế hệ trẻ.

Đoàn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam rộng 4,5 ha, với nhiều công trình kiến trúc mới lạ và được ví như “bức tranh thu nhỏ” về đồng bào 54 dân tộc tại Việt Nam. Nơi đây được trưng bày nhiều hiện vật như trang sức, y phục, vũ khí, tôn giáo, nhạc cụ, tín ngưỡng…

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu về văn hóa, dân tộc ở Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các đại biểu đã được giới thiệu, tham quan không gian trưng bày về các dân tộc Việt Nam với nhiều hiện vật sinh động về đời sống, sinh hoạt, trang phục, tôn giáo, văn hóa độc đáo và đa dạng; kiến trúc nhà ở, nghi lễ tôn giáo của nhiều đồng bào dân tộc...

Đại biểu chương trình nghe giới thiệu về các hiện vật trưng bày, tái hiện các nét văn hóa của nhiều dân tộc của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với các nội dung trong khuôn khổ chương trình, hoạt động tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là dịp để đại biểu trẻ Trung Quốc và Việt Nam giao lưu, chia sẻ tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định và bền vững.

Đại biểu trải nghiệm, tạo dáng chụp ảnh không gian ngoài trời ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10 với nhiều hoạt động ở Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng. Tham gia chương trình có 100 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu Trung Quốc và 30 đại biểu Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước; thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng. Cụ thể 3 diễn đàn, tọa đàm trọng tâm: Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ – Cùng kiến tạo tương lai”; Tọa đàm Sinh viên Việt - Trung với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên”; Tọa đàm Thanh niên Việt - Trung tại Pác Bó với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng - Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”. Bên cạnh đó, đoàn sẽ nghiên cứu thực tế, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Suối Lê-nin…