Đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc dâng hương tưởng niệm tại TP. Hồ Chí Minh

Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, sáng 5/11, đoàn đại biểu dự Đại hội, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã đến dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Hoa Lê

Đoàn do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm trưởng đoàn. Tham dự còn có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; đại diện các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành trên cả nước.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Hoa Lê

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dâng hương. Ảnh: Hoa Lê

Hoạt động dâng hương, dâng hoa diễn ra trong ngày đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026). Đây cũng là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài 3 ngày, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền bối hữu công.

Tại Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu), chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Hoa Lê

Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được khánh thành ngày 18/9/2010, là địa điểm gắn với sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân năm 1963 và để lại xá lợi trái tim bất diệt, một dấu mốc lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

Công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm, ghi nhận công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức, đồng thời lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phong trào đấu tranh của Phật giáo và nhân dân. Sau hơn 16 năm khánh thành, nơi đây tiếp tục là địa điểm tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân gắn với lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức nằm tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu cũng là nơi hòa thượng đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963. Ảnh: Hoa Lê

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có gần 2.000 đại biểu tham dự. Đại hội diễn ra trong dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, kể từ ngày 7/11/1981.

Đây là dịp để tăng ni, phật tử trong và ngoài nước nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Giáo hội, đồng thời tiếp nối truyền thống Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Ảnh: Hoa Lê

Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", Đại hội lần thứ X định hướng xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, đổi mới hoạt động hoằng pháp và giáo dục, hướng đến phụng sự nhân sinh.