Đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc dâng hương, dâng hoa tưởng niệm

Đoàn dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. (Ảnh: HOA LÊ)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tham dự đoàn còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Văn phòng I, II Trung ương, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương, đại diện Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và chư tăng ni, phật tử tiêu biểu tham dự.

Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được khánh thành vào ngày 18/9/2010, là địa điểm thiêng liêng tưởng nhớ công đức to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức đối với đạo pháp và dân tộc. (Ảnh: HOA LÊ)

Tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, chư tôn đức thành kính dâng hương, tụng thời kinh tưởng niệm, tri ân công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã hy sinh vì sự trường tồn của Phật giáo, hòa bình và thống nhất cho đất nước, an lạc cho hết thảy chúng sinh.

Cũng trong sáng nay, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phái đoàn chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã dành phút tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Việt Nam, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, chủ quyền cho đất nước.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HOA LÊ)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, thường xuyên thăm hỏi chức sắc, đồng bào các tôn giáo.

Người nhiều lần khẳng định, giá trị sâu sắc trong Phật giáo, thể hiện ở mục tiêu thiêng liêng là mang lại hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh.

Trong một dịp tới thăm chùa Quán Sứ, gặp các vị tăng ni, Người khẳng định: “Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một. Tôi mong các hòa thượng, tăng ni và phật tử hãy tích cực thực hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha trong sự nghiệp cứu nước, giữ nước và giữ đạo để cùng toàn dân sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc”.

Chia sẻ về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031), Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Đại hội lần thứ X là dịp đánh giá kết quả hoạt động Phật sự, xác định phương hướng nhiệm kỳ mới và kiện toàn nhân sự Giáo hội.

Đại hội hướng đến phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của tăng ni, phật tử và tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HOA LÊ)

Theo chương trình, chiều 5/11, sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu Giáo hội tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh (xã Bình Lợi); thiền trà và dâng pháp phục tại Thư viện Trí Quảng.

Sáng 6/11, sẽ diễn ra Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp đó là hội nghị Hội đồng chứng minh và hội nghị Hội đồng Trị sự kỳ cuối nhiệm kỳ IX.

Chiều cùng ngày, phiên làm việc thứ nhất xem xét báo cáo Phật sự, phương hướng nhiệm kỳ mới và nhân sự khóa X. Buổi tối sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an.

Ngày 7/11, Đại hội dự kiến khai mạc chính thức lúc 7 giờ 30 phút, công bố kết quả nhân sự và ra mắt hai Hội đồng khóa X. Phiên bế mạc buổi chiều xem xét Hiến chương tu chỉnh lần thứ 8, khen thưởng và thực hiện nghi thức tấn phong giáo phẩm.